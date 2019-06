Ob koncu šolskega leta so mlade v središču Celja popoldne zabavali zmagovalci natečaja Cityband in skupina Mi2.

Poletno dogajanje v Celju (prispevek novinarke TV Slovenija Barbare Štor)

Eden od vrhuncev pa je festival Celjski grad, ki ga skupaj organizirajo celjska občina, Zavod Celeia Celje in Hiša kulture Celje. Festival, ki bo na dveh odrih potekal do 5. julija, nocoj odpira Gibonni, zaprl pa ga bo koncert Jugonostalgija, ko bodo nastopili Lado Leskovar, Balkan Boys in Perica Jerković.

Do konca festivala bo skupaj potekalo osem glasbenih dogodkov: v torek bo na sporedu koncert Nane Milčinski, v nedeljo, 23. junija, pa bo Stari grad v Celju gostil Ruski akademski orkester ljudskih inštrumentov, dva dni pozneje pa tudi Kataleno, v petek, 28. junija, in soboto, 29. junija, bo na sporedu muzikal Veronika Deseniška, na Stari grad 2. julija prihaja Vesna Pisarović.

Rdeča nit letošnjega festivala Celjski grad je slovanska duša. Na festivalu z etno, pop, džezovsko in klasično glasbeno govorico bodo raziskovali zapuščino ljudske in zabavne glasbe Slovenije, narodov nekdanje Jugoslavije in Rusije.

Kot je povedala direktorica Zavoda Celeia Celje Milena Čeko Pungartnik, se na zavodu tudi letos z velikim veseljem vključujejo v soorganizacijo festivala Celjski grad, ki s svojim programom prinaša dodano vrednost sicer že tako izjemno razgibanim vsebinam Poletja v Celju in grad še dodatno utrjuje kot najveličastnejše slovensko odprto prizorišče.

Celjska podžupanja Breda Arnšek pa je med drugim dejala, da bo festival Celjski grad z izborom vrhunskih glasbenih dogodkov znova dopolnjeval poletno kulturno dogajanje v Celju.

Poletno dogajanje v Celju se bo sklenilo prav na Starem gradu, potekala bo srednjeveška prireditev Dežela Celjska.