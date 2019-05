V Ljubljani parado tradicionalno plešejo na Slovenski cesti. Foto: BoBo

Spor med dijaki in Plesno šolo UrškaPRO, ki je lastnica zaščitene znamke Maturantska parada in to organizira v Ljubljani in Mariboru ter drugih mestih v tujini, se je letos začel že pred meseci. "V začetku letošnjega šolskega leta so namreč predstavniki plesne šole UrškaPRO, ki organizira maturantsko parado v Ljubljani, dijakom dejali, da bodo, če ne izberejo njihove plesne šole za organizacijo maturantskega plesa, za udeležbo na maturantski paradi morali plačati 59 evrov," so opozorili pri Dijaški organizaciji Slovenije.

"Namigovanja, ki niso resnična"

Na podlagi velikega odziva dijakov in drugih predstavnikov srednjih šol smo se v aprilu sestali z županom Mestne občine Ljubljana, Zoranom Jankovićem. Na sestanku smo se dogovorili, da nas Mestna občina v prihodnjem šolskem letu podpre ter nam preda organizacijo dogodka. Mestna občina nam bo prav tako pomagala pri organizaciji maturantske parade, ki jo bomo v prihodnjem šolskem letu organizirali dijaki sami pod okriljem Dijaške skupnosti Ljubljana. Dijaška organizacija Slovenije

V omenjeni plesni šoli so trditve zavrnili in nam danes znova zatrdili, da trditve ne držijo: "Presenečeni smo, da je taka izjava za javnost sploh bila pripravljena, saj so v njej namigovanja, ki niso resnična. Pri organizaciji preteklih, letošnje in tudi prihodnjih Maturantskih parad se dosledno držimo in se bomo držali dogovora, ki je bil sklenjen na MOL-u," so nam dejali in dodali, da pri njih ni nihče preveril, koliko so zaračunavali v resnici: "Dejanskega stanja oz. zaračunanih zneskov dijakom, 10 EUR z vključenim DDV, ni pri nas nihče preveril, z odprtjem knjig pa lahko vedno dokažemo pravilnost in spoštovanje dogovora."



Dijaki želijo brezplačno parado za vse

Dijaki so se kljub temu odločili, da pripravijo peticijo, s katero so želeli "vsem ljubljanskim maturantom v naslednjih letih zagotoviti enake možnosti za udeležbo na maturantski paradi." "V peticiji dijaki zahtevamo brezplačno maturantsko parado, ki bo organizirana pod okriljem dijaške skupnosti, saj je to edini način, da preprečimo nadaljevanje izsiljevanja dijakov, ki se pojavlja že zadnjih nekaj let," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da so zbrali že skoraj 6000 podpisov podpore ljubljanskih dijakinj in dijakov ter 22 podpisov direktorjev in ravnateljev ljubljanskih srednjih šol.

Bodo dijaki sami organizirali parado?

Aprila so se nato sestali z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, so zatrdili in dodali, da so se na sestanku "dogovorili, da nas mestna občina v prihodnjem šolskem letu podpre ter nam preda organizacijo dogodka". "Mestna občina nam bo prav tako pomagala pri organizaciji maturantske parade, ki jo bomo v prihodnjem šolskem letu organizirali dijaki sami pod okriljem Dijaške skupnosti Ljubljana," so še zapisali.

MOL se še ni odzval

Kot omenjeno, v plesni šoli UrškaPRO vztrajajo pri dogovoru, ki je bil (nazadnje) sklenjen lani oktobra med dijaki, plesno šolo in MOL-om. Na Mestni občini Ljubljana nam trditev niso mogli ne potrditi ne ovreči, na odgovore še čakamo.

Na začetku marca so sicer dejali, da Slovensko cesto odstopijo organizatorjem brezplačno in da velja dogovor, da je strošek organizacije maturantske parade 10 evrov na udeleženca. Takrat so opozorili, da sta ves čas potrebna nadzor in opozarjanje organizatorja, nad katerim je nezadovoljstvo vsako leto večje, zato razmišljajo tudi o tem, da bi izvedbo maturantske parade v prihodnje prevzela kar občina sama.

Tradicionalno se pleše na maturantskem plesu, od leta 2001 tudi na prostem

Maturantska četvorka je sicer tradicionalni ples, ki ga dijaki plešejo na maturantskem plesu na takte iz Straussove operete Netopir, leta 2001 pa so ga prvič zaplesali na prostem. Pozneje se je dogodek zapisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov v dveh kategorijah, in sicer kot najbolj množični sočasni ples (rekordnega leta je hkrati zaplesalo 27.040 plesalcev) in kot največja četvorka na eni lokaciji (6.088 plesalcev).

A že od leta 2007, ko sta se sprla dva izmed glavnih organizatorjev (Plesna šola Urška in Plesna zveza Slovenije), vsakoletni ples mladih na predzadnji dan šolanja spremljajo spori. Zadnja leta tako v Ljubljani in Mariboru potekata dogodka pod zaščiteno znamko (v organizaciji UrškePRO), po drugih mestiv v državi pa podobni dogodki potekajo pod drugimi imeni, v organizaciji drugih plesnih šol, mladinskih centrov in celo občin, kažejo podatke e-Uprave.

Na zabavo raje brez alkohola

Premnogokrat je bil dogodek tudi v znamenju čezmerne zlorabe alkohola in mamil, zato nevladne organizacije in ministrstvo za izobraževanje tudi letos spodbujajo mlade k "zreli zabavi, kreativnosti in ustvarjanju dobrih spominov brez pitja alkohola in uporabe drugih psihoaktivnih snovi".