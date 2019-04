Mazejeva je najuspešnejša slovenska udeleženka zimskih olimpijskih iger v zgodovini s po dvema zlatima in srebrnima medaljama, ter druga vseh časov. Foto: BoBo

Na fotografiji Tina Maze hčer drži v naročju, ob njej pa stoji Andrea Massi. Lokacija fotografiranja sicer ostaja neznana, nekdanja smučarka pa je objavo pospremila z zapisom: "Winter LOVES us and WE love HER!" V slovenskem prevodu to pomeni: "Zima nas ima rada in mi imamo radi njo."

Sicer se je Tina Maze v javnosti s hčerko že pojavila, vendar je nikoli ni spustila pred fotografske kamere. Tudi na najnovejši fotografiji se Anouk sicer ne vidi dobro, saj ima na glavi kapo, na obrazu pa zaščitna očala, ki jo varujejo pred padajočimi snežinkami.

Deklico je šampionka sicer povila februarja 2018, nosečnost pa je par javnosti naznanil na družbenih omrežjih. "Letošnja zima bo zelo posebna ... Pričakujeva novo poezijo – novo življenje!!! Ni besed, kako srečna sva in kako zelo se veseliva nove, starševske vloge," je takrat zapisala Tina Maze. Temu pa je takrat dodala še podatek, da je v 24. tednu nosečnosti.