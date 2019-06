Kateri je vaš najljubši Disneyjev junak? Foto: AP

Prvič se je pojavil 9. junija 1934 v risanki The Wise Little Hen. V njej je sicer imel le stransko vlogo, nato pa se je začel njegov pohod po svetu.

Disneyjev ljubki nerodni junak je šest let mlajši od svojega prijatelja in "tekmeca" miška Mikija. Ima velik rumeno-oranžen kljun, nosi mornarsko srajco in pokrivalo ter značilen modri metuljček okrog vratu. Znan je po pobalinskem značaju in nerazločnem govoru.

Poleg miške Mikija je najpopularnejši Disneyjev junak in je bil leta 2002 uvrščen na seznam petdesetih najbolj priljubljenih animiranih junakov vseh časov. Od vseh Disneyjevih junakov se je pojavil v največ filmih - v kar 178, medtem ko je bil mišek Miki v 137, veliko jih je dobilo nagrado Ameriške filmske akademije.

Nastal je, ker je Walt Disney menil, da med njegovimi junaki manjka negativnež, nasprotje miška Mikija. Zamisel za lik je dobil, ko je slišal igralca Clarencea Nasha peti otroško uspavanko Mary Had A Little Lamb. Risali so ga Al Taliaferro, Carl Barks in Don Rosa. Barks se je posvetil tudi ustvarjanju Jakčeve širše družine in nastali so še dodatni liki, kot je stric Skopušnik.

Nastopal tudi v izobraževalnih filmih

Slaven je postal v animiranih filmih, pojavljal pa se je tudi v stripih, časopisih in knjižicah. Po letu 1956 je nastopal zlasti v izobraževalnih filmih in se šele v 80. letih vrnil v animirane filme, kot sta Mikijev božič (Mickey's Christmas Carol) iz leta 1983 in Fantasia 2000 iz leta 1999. Pojavil se je tudi v videofilmih in televizijskih serijah. Poznajo ga po vsem svetu, zunaj ZDA pa je še posebej priljubljen v skandinavskih državah.

Leta 2004 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Ob letošnjem jubileju so pri Disneyju zasnovali nekoliko preoblikovano plišasto figuro slavnega racmana. Ob Jakovem rojstnem dnevu na tržišče prihaja plišasta figura racmana s srebrnim kljunom, suknjičem iz črnega žameta in z rdečim metuljčkom, napovedane pa so tudi posebne izdaje stripa in televizijske oddaje o racmanu Jaki.