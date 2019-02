inoT - Sebi ( Zala Kralj & Gašper Šantl cover ) 1 song 10 hits

InoT, ki ga je v Slovenijo z rojstne Majorke pripeljala ljubezen, je poskrbel za prav posebno priredbo zmagovalne skladbe. V pesem Sebi je namreč vpletel kar deset uspešnic in ji s tem dodal svoj pečat.

InoT, ki je nase prvič opozoril v resničnostnem šovu Slovenija ima talent, je stal tudi na odru letošnje Eme, kjer je na svojstven način predstavil priredbo skladbe Here for you, s katero je leta 2015 na Emi slavil duo Maraaya.

Antonio Francisco Jimenez Gil, kot se glasi pravo ime pevca, sicer že pripravlja svoj avtorski singel, načrtuje pa tudi turnejo po Sloveniji.