Morda najboljši dokaz za to je Slavo Rican Assembly, ki ga vodi saksofonist Jan Kus.

Skupina bo nastopila danes v Teatru Latea v New Yorku, ekipa TV Slovenija pa je Jana Kusa zmotila med vajo v studiih v Queensu.

Kaj imajo skupnega slovenska glasba, Portoriko in džez Jana Kusa?

Za zasedbo Slavo Rican Assembly stoji šest imen: Jan Kus, Aleksandra Denda, Gabriel Vicéns, Ahmed Alom Vega, Dan Martínez, Victor Pablo in Žan Tetičkovič.

"Združujemo slovansko in karibsko folk glasbo prek džeza. Džez je nekakšen prevajalec v tem dvogovoru. Iskreno, čustveno, ritmično udarno, melodično zelo bogato: zdi se mi, da sem v tem našel presečišča," je povedal saksofonist Jan Kus.

Okvir, ki vse to omogoča, pa je New York. Kovnica in tržišče glasbenikov, ki v številnih studiih in množici prizorišč oblikujejo edinstveno sceno na svetu. Jan Kus je najprej študiral v Haagu, nato pa študij podiplomsko nadaljeval v New Yorku. In ostal.

"Skupnost je velika, prav tako tekmovalnost in kakovost," je povedal Fernando García

iz Fernando García Sexteta. "Tale vaja danes je v bistvu za 30. november, ko bomo Slavo Rican igrali na koncertni seriji enega najbolj znanega saksofonista danes, ki mu je imel Miguel Zenon," je dodal Kus.

Prav zato sta Fernando García in basist Akos Forgacs vskočila na vajo, kajti člani skupine ustvarjajo v različnih zasedbah in nenehno potujejo. "Najprej sem mislil, da sem se mogoče malo preveč omejil s tem imenom, ampak nato smo prišli do tega, da karkoli igramo, je 'slavo-rican', ker smo mi 'Slavo-Rican'. Živimo danes, smo pod vplivom tradicije, ampak tudi pod vplivom New Yorka ter pod vplivom našega druženja in glasbe, ki smo jo v življenju poslušali in res smo poslušali veliko stvari, tako da bo šla skupina v različne smeri v prihodnosti," je za konec povedal Kus.

Prvi singel Faith je občinstvo dobro sprejelo. Prvi album predvidoma izide maja prihodnje leto. Na obzorju pa sta vsaj še dva, pravi saksofonist, skladatelj in producent Jan Kus.