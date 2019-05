Andrew Lloyd Webber ima pod palcem skoraj milijardo evrov. Foto: AP

Avtorja muzikalov Mačke, Fantom iz opere in Evita je časnik New York Times opredelil za "komercialno najbolj uspešnega skladatelja v zgodovini".

Premoženje McCartneyja in njegove žene Nancy Shevell se je zmanjšalo na 750 milijonov funtov, na tretjem mestu pa je irski bend U2 s 676 milijonov evrov.

Na četrtem mestu na seznamu je pevec in tekstopisec Elton John s 371 milijoni evrov, peto in šesto mesto pa zasedata člana skupine Rolling Stones, Mick Jagger in Keith Richards.

Med mlajšimi glasbeniki je najbogatejši trenutno priljubljeni Ed Sheeran, ki polni stadione po svetu. V zadnjem letu je podvojil svoje premoženje na 185 milijonov evrov in s tem prehitel pevko Adele. Novinec na seznamu prvih desetih najbogatejših glasbenikov mlajše generacije pa je Stormzy, čigar premoženje je ocenjeno na 18,55 milijonov evrov.