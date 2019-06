Glastonbury velja za največji festival na prostem. Foto: Reuters

Oboževalci so letošnji festival Glastonbury, ki je že sprejel prve obiskovalce, težko čakali. Organizatorji so si lani namreč vzeli predah, zato ni presenečenje, da je za festivalski vrhunec na Otoku vladalo neverjetno zanimanje. Na voljo je bilo 135.000 vstopnic, za katere se je potegovalo dva milijona glasbenih navdušencev. Srečneže, ki so morali za vstopnico odšteti 276 evrov, pa so organizatorji določili kar z žrebom.

Letošnji osrednji nastopajoči so The Killers, Stormzy in The Cure, ki bodo zasedli piramidni oder. Organizatorji med približno 100 nastopajočimi na letošnjem festivalu, ki bo trajal do nedelje, izpostavljajo še Miley Cyrus, Billie Eilish, Mavis Staples in Kylie Minogue.

Najbolj vneti oboževalci so na vstop na prizorišče čakali tudi več kot 12 ur. Foto: Reuters

Dolga tradicija in okoljska nota

Festival Glastonbury sta leta 1970 prvič priredila Michael in Jean Eavis. Prvo leto, ko je bil osrednji nastopajoči Marc Bolan, se ga je udeležilo 1.500 ljudi. Za vstopnico so odšteli malo več kot evro, ob vstopu na prizorišče pa so dobili še brezplačen kozarec mleka.

Festival, ki velja za enega največjih glasbenih festivalov na prostem, zadnja leta vodi Michaelova hčerka Emily Eavis. Pod njenim vodstvom so festival pomladili, zadnja leta pa je dobil tudi ekološko noto. Leta 2017 je festival okoljskim organizacijam daroval 3,3 milijona evrov, letos pa so na prizorišču prepovedali prodajo pijač v plastenkah. Emily Eavis je ob tem povedala, da bo prepoved preprečila uporabo več kot milijona plastenk. "Upam, da bodo tako obiskovalci kot izvajalci zapustili kmetijo Worthy z zavedanjem, da lahko majhna, vsakodnevna dejanja resnično spremenijo svet."

