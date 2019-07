Nastop The Chemical Brothers poleg DJ-setov obiskovalcem prinaša pravo vizualno doživetje. Foto: EPA

Glasbenika sta na Hrvaškem že gostovala leta 2010 na otoku Pag, leta 2015 pa na festivalu Ultra Europe v Splitu, prvič pa bosta nastopila v prestolnici, in sicer v sklopu velike turneje No Geography in po nastopih na velikih glasbenih festivalih od britanskega Glastonburyja do japonskega Fuji festivala, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nastop The Chemical Brothers poleg DJ-setov obiskovalcem prinaša pravo vizualno doživetje. Čeprav je dvojec, ki je kariero začel na malih odrih londonskih klubov, zrasel v skupino, ki zaseda največje svetovne odre, ostaja njuna osnovna ideja enaka: ustvariti transcendentalni avdiovizualni prostor, ki se mu obiskovalci koncerta preprosto prepustijo in se v njem izgubijo.

The Chemical Brothers sta Tom Rowlands in Ed Simons. Dvojec iz Manchestra ob skupini Prodigy in Fat Boy Slimu sodi med pionirje elektronskega big beata. Doslej so izdali devet studijskih albumov, zadnji na seznamu je No Geography, ki je izšel pred nekaj meseci. Med njihovimi največjimi uspešnicami so Block Rockin' Beats, Hey Boy Hey Girl, Go in Do It Again.