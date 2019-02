Red za zasluge za pomemben prispevek k ohranjanju slovenske narodne skupnosti v Clevelandu je Petkovsek prejel leta 2012. Foto: Arhiv RTV SLO

Kot so zapisali na strani Slovencev v Clevelandu na Facebooku, je Petkovsek, ki se je rodil 21. avgusta 1941, leta 1967 kot predsednik in solastnik agencije Kollander World Travel organiziral tudi prvo turnejo polke. Polko je predstavil po vsem svetu. Bil je tudi ustanovitelj Dvorane slavnih in muzeja polke.

Septembra 2012 ga je tedanji predsednik države Danilo Türk odlikoval z redom za zasluge, in sicer za njegov "pomemben prispevek k ohranjanju slovenske narodne skupnosti v Clevelandu ter njene notranje povezanosti in vitalnosti". V predsednikovem uradu so ga takrat označili za "skoraj slovenski simbol" Clevelanda.

Petkovsek se je v radijski oddaji, ki jo je vodil od leta 1961, pogovarjal s številnimi gosti iz ZDA in Slovenije. V njegovi oddaji sta gostovala tudi Lojze Slak in Slavko Avsenik.