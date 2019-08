Nastopila je v okviru Manchester Prida. Foto: Reuters

Ameriška pevka je bila namreč osrednja nastopajoča na letošnji prireditvi Manchester Pride, dogodek pa je tudi zanjo predstavljal velik korak, saj po tragičnem 22. maju 2017, ko se je samomorilski napadalec razstrelil po koncu njenega koncerta v manchestrski Areni, v mestu ni več nastopila ‒ z izjemo posebnega dobrodelnega koncerta za žrtve napada in njihove svojce en mesec po dogodku.

"Preveč čustvena"

"Zelo vesela sem, da sem tukaj z vami, hvala, ker ste me povabili. Oprostite, tako živčna sem," so bile njene prve besede pred 35-minutnim koncertom, sicer skrajšani različici koncerta, ki ga izvaja v okviru svoje turneje, poroča BBC. "Želela sem povedati še kaj več, a sem preveč čustvena," je še dodala, se še enkrat zahvalila organizatorjem in oboževalcem ter zatrdila, da ima Manchester v njenem srcu posebno mesto.

Za nastop je sicer izbrala devet skladb, prva med njimi pa je bila pričakovano No Tears Left To Cry, prva pesem, ki jo je izdala po terorističnem napadu. Kot je za BBC dejal eden izmed obiskovalcev koncerta, Mason Thomas, Ariana že od začetka nastopa ni mogla zadrževati solz: "Mislim, da je jokala že na začetku med No Tears Left To Cry, kar je res srce parajoče. Ampak ona je tako močna. Tam je bila za vse nas. Za LGBT-skupnost. Za Manchester."

Obiskovalci s solzami v očeh

Podobno čustveno pa so koncert doživljali tudi obiskovalci ‒ mnogi med njimi so bili namreč tudi na njenem koncertu pred dvema letoma. "Ne vem, ali je bil na dogodku kdo, ki ni imel solz v očeh," je dodal Thomas.

Kot je znano, se je Ariana Grande zaradi terorističnega napada spopadala s posttravmatsko motnjo, podobno kot številni njeni oboževalci. Mnogi med njimi so tako na koncert prišli v sklopu terapije, kot na primer 20-letna Molly Baigent, ki je za BBC priznala, da ji je bilo težko priti na koncert, a je našla moč in nato pela s pevko še glasneje, kot to navadno počne, je dejala in dodala: "Želela sem ji pokazati, da jo imamo radi."

Dogodek je bil močno policijsko varovan. Foto: Reuters

Geji imajo v njenem srcu "posebno mesto"

Tokratni koncert sicer ni potekal v Areni, ampak na odprtem, v središču mesta. Številni Arianini oboževalci so jo sicer glasno kritizirali, ker se je odločila v mestu nastopiti (ravno) na prireditvi LGBT-skupnosti, a glasbenica se na to ni ozirala. Med najnovejšo uspešnico Thank U, Next je skupaj s plesalci mahala z mavričnimi zastavami, nato pa zbranim jasno in glasno povedala, da imajo geji v njenem srcu "posebno mesto" še iz najstniških let, ko se je še prebijala na glasbeno prizorišče in je pogosto nastopala ravno v newyorških gejevskih barih.