Na letošnjem, že 23. festivalu Slovenska polka in valček je pred razprodanim avditorijem Poletnega gledališča Studenec nastopilo 12 ansamblov, ki so predstavili šest polk in šest valčkov.

Zmagovalec najboljše polke je ansambel Vera & Originali s skladbo Srčen - trčen. Foto: Adrijan Pregelj

Zmagovalec najboljšega valčka pa je ansambel Vražji muzikanti s skladbo Misel nate ne zaspi. Foto: Adrijan Pregelj

"Domača glasba ni agresivna, se ne bori. Domača glasba je nežna, domača glasba navduši in omehča," je v uvodnem nagovoru povedal Blaž Švab in skupaj s sovoditeljico Darjo Gajšek napovedal nepozaben narodno-zabavni glasbeni večer. Festival Slovenska polka in valček, ki ga RTV Slovenija organizira že 23 let, je sicer eden najeminentnejših in med glasbeniki najbolj priljubljenih festivalov narodno-zabavne glasbe.

Skozi večer najboljših polk in valčkov sta gledalke in gledalce popeljala Darja Gajšek in Blaž Švab. Foto: Adrijan Pregelj

Na letošnji razpis Slovenska polka in valček je prispelo 81 skladb, pri nastajanju katerih je skupno sodelovalo okoli 400 glasbenikov. Strokovna komisija je nato izbrala 24 polk in valčkov, ki so se predstavili v oddaji Slovenski pozdrav, preko radijskih postaj pa je bilo nato izbrano 12 današnjih finalistov. V sistem odločanja in izbire pa so bili vključeni trije nacionalni radijski programi in osem lokalnih oziroma regionalnih postaj. O današnjih velikih zmagovalcih - med polkami so slavili Vera & Originali, med valčki pa Vražji muzikantje - je odločila strokovna komisija (Matjaž Vlašič, Marijana Mlinar, Slavko Podboj, Avgust Skaza in Irena Vrčkovnik), komisija sedmih radijskih postaj (Radio Slovenija, Radio Maribor, Radio Koper, Radio Veseljak, Radio Ognjišče, Radio Murski val in Radio 94 Postojna) in glasovi gledalcev prek telefonskega glasovanja.

V ritmih polke so svoje tekmovalne pesmi predstavili S.O.S. kvintet (Lepo mi je s tabo), Ansambel Opoj (Naša glasba), CIK - CAK kvintet (Daj, no, daj), Vera & Originali (Srčen – trčen), Topliška pomlad (Taksi) in Ansambel Petka (Vse bi storil, sinko moj), tekmovalne valčke pa so predstavili Ansambel Petan (Stari hrast), Ansambel Zeme (Sreča najine ljubezni), Raubarji (Bel pajčolan), Ansambel Vikend (Osvajam te), Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi) ter Ansambel Roka Žlindre in Amabile (Veliko je želja).

Nastopajoči na festivalu Slovenska polka in valček 2019. Foto: RTV Slovenija

Spremljevalni festivalski program je bil posvečen bogatemu glasbenemu opusu Ivana Sivca, ki je v teh dneh praznoval 70. rojstni dan. Poklonili so se mu vsi sodelujoči ansambli.

Zmagovalna polka: Vera & Originali (Srčen – trčen)

Zmagovalni valček: Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi)

Slovenski pozdrav, Slovenska polka in valček 2019

Spodaj lahko prisluhnete vsem tekmovalnim skladbam Slovenske polke in valčka 2019.

S.O.S. kvintet (Lepo mi je s tabo)

Ansambel Opoj (Naša glasba)

CIK - CAK kvintet (Daj, no, daj)

Ansambel Petan (Stari hrast)

Ansambel Zeme (Sreča najine ljubezni)

Raubarji (Bel pajčolan)

Vera & Originali (Srčen – trčen)

Topliška pomlad (Taksi)

Ansambel Petka (Vse bi storil, sinko moj)

Ansambel Vikend (Osvajam te)

Vražji muzikanti (Misel nate ne zaspi)