Judy Garland (1922–1969). Foto: AP

Čarovnika iz Oza sem vedno jemala zelo resno. Verjamem v idejo mavrice. In vse življenje sem posvetila temu, da bi splezala čeznjo. Judy Garland

Judy Garland se je kot Frances Ethel Gumm rodila 10. junija 1922 v Grand Rapidsu v ameriški zvezni državi Minnesota. Njen oče je bil igralec in s tremi leti je prvič stopila na oder prav v njegovem gledališču. Pozneje je nastopala po ZDA s sestrami v skupini The Gumm Sisters oziroma The Garland Sisters.

Bila je ena največjih otroških filmskih zvezdnic. Komaj 13-letna je začela igrati v filmskih muzikalih in komedijah. Njen še danes največji filmski uspeh je vloga v filmu Čarovnik iz Oza iz leta 1939, v katerem je nastopila kot Dorothy in prepevala Somewhere, over the rainbow, skies are blue/And the dreams that you dare to dream really do come true. (Nekje tam za mavrico, je modro nebo/In sanje, ki si jih upaš sanjati, se uresničijo). V zgodovino popularne kulture sta se med drugim zapisala pesem iz filma Over the Rainbow in stavek "Toto, imam občutek, da nisva več v Kansasu." V 45 let dolgi karieri je posnela 35 filmov, med njimi: Srečajva se v St. Louisu, Velikonočna parada, Zvezda je rojena in Sojenje v Nürnbergu ...

Med snemanjem Čarovnika iz Oza je bila stara 17 let. Foto: AP

Poleg igralske kariere je bila znana tudi kot pevka, skupno je izdala sedem studijskih LP-jev, imela je več turnej po Evropi in ZDA. Bila je tudi plesalka, vse svoje tri ljubezni (film, petje in ples) pa je pokazala v številnih muzikalih, s katerimi se je občinstvu tudi najbolj vtisnila v spomin.

Zasvojenost in osebne krize

Življenje nadarjene umetnice so ob vsem blišču zaznamovale številne osebne krize in zasvojenost. V začetku 50. let preteklega stoletja je doživljala hudo osebnostno krizo. Škandali, krize in pet neuspelih zakonov, v katerih so se ji rodili trije otroci, med njimi pevka in igralka Liza Minelli, so jo izredno zaznamovali. Zapadla je v zasvojenost z alkoholom in zdravili in večkrat poskušala narediti samomor. Zaradi prevelikega odmerka uspaval je umrla 22. junija leta 1969 v starosti 47 let.

Film o Judy

Oktobra v britanske kinematografe prihaja film z naslovom Judy, v katerem v vlogi pevke in igralke nastopa Renee Zellweger. Začetek filma bo postavljen v konec leta 1968, ko pevka, krhka in izčrpana, prispe v London. Prikazal bo zadnje mesece njenega življenja, ko se je pripravljala na razprodane nastope v klubu Talk of the town, ki je danes preurejen v kazino Hippodrome.