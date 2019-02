Komičarka in Chris Fischer sta večni da izrekla na intimni poroki v Malibuju. Foto: Reuters

"Zaradi komplikacij, ki jih je povzročila hiperemeza, prihodnjih nekaj tednov še ne smem na letalo," je zapisala na Instagaramu. "Zato odpovedujem preostanek turneje."

37-letna zvezdnica je v tretjem trimesečju nosečnosti, zato je razložila, da se ne sme preveč naprezati. "Jaz in otrok sva zdrava in vse je videti v redu. Sem pa v tretjem trimesečju in še vedno ves čas čutim slabost in tudi bruham. Praktično vsakič, ko sem v avtu več kot pet minut, bruham."

Nadaljevala je, da poskuša imeti pozitiven odnos in da pridejo dnevi, ko se dobro počuti tudi za nekaj ur, a da je večinoma zelo težko. "Želela sem potrpeti in končati turnejo."

Odpoved turneje je bila zanjo težka odločitev, a kot pravi, najboljša za njeno nosečnost. "Zelo nerada razočaram ljudi, obožujem stand up in denar! A ne glede na vse moram razmišljati o svojem zdravju in zdravju otroka."

To bo sicer za igralko in njenega moža Chrisa Fischerja prvi otrok, nosečnost pa je oktobra lani potrdila na malenkost nenavaden način ‒ na Instagramovem profilu prijateljice Jessice Yellin, kjer je v objavi zapisala: "Noseča sem ‒ Amy Schumer."

Novico je potrdila nekaj manj kot osem mesecev po tem, ko sta s kuharjem nepričakovano stopila pred oltar.