Felicity Jones pričakuje prvega otroka. Foto: EPA

Predstavnik 36-letne igralke, ki jo je svet šele zares spoznal leta 2016 po zaslugi spin-offa Vojne zvezd, Rogue One, je potrdil novico za ameriški People.

Nosečniški trebuh je pokazala pred dnevi na newyorški premieri filma The Aeronauts, v katerem nastopa skupaj z Eddijem Redmaynom. Skupaj sta nastopila v filmu Teorija vsega, v katerem sta upodobila Stephena in njegovo nekdanjo ženo Jane. Za to vlogo je bila Felicity nominirana za oskarja za glavno žensko vlogo, Redmayne pa je kipec za najboljšo moško vlogo tudi osvojil.

36-letna igralka se je s sedem let starejšim britanskim filmskim režiserjem poročila julija lani po treh letih zveze. Romantičen obred je potekal v gradu Sudeley v Costwoldsu v Angliji.

Britanska zvezdnika sta skrivnostna glede svojega zasebnega življenja.