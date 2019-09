Foto: AP

"Zdi se mi, da kot kristjana in kot vernika razumeta, da če v zakonu ni Boga, je toliko težje sodelovati in najti zakonsko srečo," je za TMZ razložil 53-letni igralec in dodal, da sta za njiju poroka in zakon sveta zaveza.

Baldwin, ki sicer kmalu pričakuje novega otroka, je priznal, da se močno veseli "izredno zabavne poroke" v Južni Karolini. "Tokrat bosta obkrožena z veliko prijatelji, povezanimi z njuno vero."

Zase pravi, da ga tisti dan čaka zgolj ena odgovornost, in sicer to, da se z nevesto sprehodi do oltarja.

Par kraja druge poroke še ni izbral, odločila pa se bosta za tisto, ki bo za njiju najzabavnejša in nepozabna. Vir blizu para je pred kratkim za ameriški tabloid People razložil, da se na prihajajočo zabavo pripravljata že več mesecev. "Maja sta se odločila, da se želita septembra poročiti, zato intenzivne priprave potekajo že kar nekaj časa," je razložil vir in dodal, da sodelujeta s poročnimi organizatorji.

Da si želita še cerkvene poroke, pa so tuji mediji potrdili že kmalu po tem, ko sta potrdila civilno poroko. "Sicer si oba želita poročne podrobnosti zadržati zase, ampak sta vseeno zelo navdušena in se veselita zakonskega življenja."

Številne težave za Bieberja

25-letni Justin Bieber se sicer spopada s precej težkim letom. Kljub temu je po besedah tasta v tem času močno zrasel, vzel si je tako čas zase kot tudi za svojo ženo, s katero "se imata odlično". "Mnogi ne vedo, da je velik družinski človek. Obožuje družino in otroke," je priznal Baldwin.

Par si je sicer večno zvestobo na civilni poroki obljubil septembra lani v New Yorku, zgolj dva meseca po tem, ko sta se zaročila.