Svetovni splet občasno obnorijo trendi, v sklopu katerih se uporabniki družbenih omrežij preizkušajo v različnih izzivih. Zadnje dni je priljubljen nov izziv, in sicer odvijanje zamaška z brco ter na druge nenavadne načine. Trend naj bi se začel med ljubitelji borilnih veščin, vključuje pa slabo privit zamašek na steklenici ali plastenki, ki ga je treba z rahlim dotikom med sunkovito brco odviti. Ob tem je seveda najpomembnejša natančnost, saj je pomembno, da steklenica brco preživi.

Uporabniki so na družbenih omrežjih objavili že tisoče različnih posnetkov odvijanja zamaškov, pri čemer je izvirnost veliko bolj pomembna od sledenja osnovnim pravilom izziva. Steklenice so odvijali z avtomobili, hišnimi ljubljenčki, različnimi deli telesa in čarovnijo.

Kot vse prejšnje izzive so se tudi tega lotili slavni iz sveta zabave in športa. Svoje mojstrstvo borilnih veščin sta najprej pokazala igralec Jason Statham in pevec John Mayer, ki sta zamašek odvila brez težav.

Drugi so se odvijanja lotili malo drugače. Pevka Mariah Carey ga je odvila kar s svojim glasom, Sergio Ramos pa je svoje oboževalce presenetil z bolj jezikavim poskusom.

Ryan Reynolds je s svojo steklenico gina posnel pravi dokumentarni film, ki pa nima srečnega konca.

Sodeč po objavah na družbenih omrežjih se trend pri nas za zdaj, vsaj med znanimi, še ni prijel.