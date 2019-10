80-letni modni velikan si želi, da bi imeli ljudje po ogledu dokumentarnega filma občutek, da lahko uspe tudi njim. Foto: Reuters

"Če sem bil preveč pozoren, je bilo snemanje zelo težko," je 80-letni Lauren pojasnil v intervjuju za agencijo Reuters. "Zato sem vse skupaj raje poskušal ignorirati."

Dokumentarni film gledalcem pokaže življenje oblikovalca od otroških dni do velike slave v modnem svetu, kot prvi pa so si ga lahko ogledali modni velikani in njegovi prijatelji v newyorškem muzeju umetnosti. Premiere so se med drugim udeležili Bruce Springsteen, Martha Stewart, manekenki Lily Aldridge in Karlie Kloss, Ansel Elgort, Michael J. Fox in Vera Wang.

"Je veliki ameriški junak," je razložila modna oblikovalka Vera Wang. "Ameriško izkušnjo je resnično približal celemu svetu in dvomim, da bi bilo to danes mogoče ponoviti."

Prošnja za dokumentarni film ob večerji

80-letni oblikovalec je razložil, da so mu idejo o dokumentarnem filmu predstavili ob večerji, in sicer je izvršni producent HBO-ja Richard Plepler dejal, da je njegov veliki oboževalec. O ideji je začel razmišljati, ker se je Laurenovo podjetje bližalo velikemu mejniku. "Bila je moja 50. obletnica dela," razlaga oblikovalec, katerega otroci so ga ravno tako spodbujali, naj projekt sprejme. "Razmišljal sem, da če želim ustvariti kaj v tej smeri, potem boljši čas za to ne bo obstajal nikoli več."

Dokumentarec je producentsko in režisersko opremila Susan Lacy, med drugim pa vsebuje arhivske posnetke njegove modne znamke, pogovore z njegovo družino, prijatelji in sodelavci, manjkajo pa ne niti bolj zasebni posnetki, ki ga pokažejo v bolj igrivi in očetovski luči.

Čustven ogled premiere

Na vprašanje, kakšna je bila njuna reakcija ob ogledu zaključenega filma, sta tako Lauren kot režiserka odgovorila, da sta jokala. "Zelo čustveno je videti svoje otroke tako majhne in potem, kako odrastejo," je dejal Lauren. "Težko je gledati lastno življenje, kako se odvrti pred teboj," pa je dodala režiserka, ki je za film z Laurenom intervjuje opravila na več njegovih domovih, med drugim na ranču v Koloradu.

"Želim si, da bi imeli ljudje občutek, da lahko tudi oni iz nič ustvarijo nekaj neverjetnega, da verjamejo v to, da so dobri ter vidijo, da če je uspelo drugim, lahko uspe tudi njim," pa je odgovoril na vprašanje, kaj si želi, da bi ljudje od ogleda dokumentarnega filma odnesli.

Premiera dokumentarnega filma na HBO-ju bo 12. novembra.