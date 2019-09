Zooey Deschanel in Jacob Pechenik sta bila poročena štiri leta. Foto: Reuters

Deschanelova je novo ljubezen našla v zvezdniku kanadskega resničnostnega šova Property Brothers Jonathanu Scottu, Pechenik pa je v izjavi razložil, da je srečen in da je bila ločitev čisto sporazumna.

"Vse je čisto sporazumno in skupaj imava dva čudovita otroka," je razložil za HollywoodLive. "Skupaj sva ju vzgajala in tako bo tudi v prihodnosti. Srečen sem."

Deschanelova in Pechenik sta se poročila leta 2015 in sta starša štiriletni hčerki Elsie Otter in dveletnemu sinu Charlieju Wolfu. Po podatkih vira blizu para sta ločeno živela že nekaj mesecev pred javno oznanitvijo ločitve.

"Po dolgi razpravi in dolgem obdobju premisleka sva se odločila, da bova bolje funkcionirala kot prijatelja, poslovna partnerja in starša kot pa življenjska sopotnika," je njun zastopnik potrdil za People. "Še naprej ostajava zavezana najinemu podjetju, vrednotam, predvsem pa otrokom. Hvala, da v tem času spoštujete najino zasebnost."

Kmalu po ločitvi pa se je Deschanelova že vselila v skupno stanovanje s Scottom. "Vse skupaj je zelo novo, a se skupaj zelo zabavata," je vir blizu para razložil o njenem novem razmerju.

Poleg tega, da imata skupaj dva otroka, si Deschanelova in Pechenik delita tudi lastništvo podjetja Lettuce Grow. "V povezavi s poslom nisva imela toliko raznolikih mnenj, oba veva za svoje dobre in slabe lastnosti ter se drug na drugega obrneva za nasvete ali predloge," pa je pojasnil o prihodnosti njunega podjetja, ki želi ustvariti sistem, s katerim bi vsakemu posamezniku omogočili, da 20 odstotkov sveže hrane pridela doma – brez pesticidov in s 95 % manj vode kot s tradicionalno pridelavo.