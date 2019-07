Večinoma se s tem vprašanjem vseeno še vedno bolj ukvarjajo predstavnice nežnejšega spola (pa čeprav je po nekaterih podatkih to razmerje padlo že na 70 : 30 za žensko stran).

Ena od rešitev, ki je v svetovnem merilu že postala stalnica in del življenjske prakse marsikatere ženske, mame, pa tudi babice, je nekirurška estetika oziroma estetska medicina. Od njene uporabe pa marsikoga odvračajo neposrečeni primeri kakšne izmed hollywoodskih zvezdnic, ki so nekoč povsem čedna dekleta spremenili v prave groteskne figure.

Donatella Versace velja za eno izmed najbolj iznakaženih zvezdnic zaradi posledic (pre)številnih lepotnih operacij. Foto: EPA

Nekje bi ličnice, drugje brado

Znanost in tehnologija napredujeta s svetlobno hitrostjo in v estetski medicini ni prav nič drugače, pojasnjujeta Samo in Katja Gorenšek, specialista dermatovenerologa, ki v Ljubljani vodita enega izmed estetskih centrov, pred nekaj tedni pa sta organizirala največji estetski kongres pri nas, na katerem so bili med predavatelji ne le domači, pač pa tudi svetovno znani in priznani zdravniki iz vseh koncev sveta. Kar je pomembno tudi zato, ker so lepotni trendi po svetu precej drugačni.

O estetski in plastični kirurgiji pri nas se še vedno govori bolj potiho. Foto: EPA

"Včasih vidim, da v Evropi pacienti še vedno povprašujejo po poudarjenih ličnicah in ustnicah. V arabskih državah je drugače, pacienti si želijo bolj ovalnega obraza, oblikovanja spodnjega dela obraza. Tako da so trendi nekoliko drugačni v različnih delih sveta in to različnost moramo spoštovati. Vedno pa imeti za cilj naraven rezultat," je o različnosti spregovorila Nabila Azib, plastična kirurginja iz Maroka.

Slovenci zmerni, na Balkanu ne

O razlikah med nam bližnjim kulturnim območjem Samo Gorenšek ocenjuje: "Slovenci si želimo naravnega, pomlajenega videza, večinoma brez pretiranih poudarkov in volumnov. Večina si ne želi velikih sprememb ali velikih ustnic. Mislim, da smo Slovenci zmerni, kar se tiče estetike, bolj podobni narodom severno od nas, Avstrijcem in Nemcem. Na Balkanu je večja težnja po raznovrstnih estetski posegih, veliko več ljudi jih uporablja. Več kot pri nas si jih želi s pomočjo estetskih posegov izstopati in pretiravajo, kar lahko večkrat povzroči nenaraven rezultat, saj se ob uporabi prevelikih volumnov spremenijo naravni proporci obraza."

Lepotni trendi se po svetu precej razlikujejo.Foto: EPA

Pretiran volumen je "najlažji"

O estetski in plastični kirurgiji pri nas se še vedno govori bolj potiho, nekateri pa o tem, da so opravili kakšen manjši ali večji poseg sploh ne želijo javno spregovoriti.

"Pri nas je to še vedno tabu tema. Verjetno predvsem zaradi slabih, pretiranih in nenaravnih rezultatov, ki smo jim bili priča v preteklosti. Midva sva zagovornika pravila "manj je več", elegantne lepote ter skladnega in urejenega staranja. Za takšne naravne posege je potrebnega mnogo več znanja s strani zdravnika kot za pretirane volumske rezultate. To je tudi razlog, da sva se odločila organizirati kongres pri nas, saj mora imeti estetski zdravnik veliko znanja, da lahko ljudem ponudi vrhunsko, sodobno estetiko z naravnimi rezultati", pojasnjujeta zakonca Gorenšek.

Zakonca Gorenšek sta zagovornika pravila manj je več. Foto: Osebni arhiv Skin

Koncept pozitivnega staranja

Eden večjih strokovnjakov, skoraj zvezdnikov na področju estetike, je tudi Raj Acquilla. Anglež je v 15 letih opravil že več kot 50.000 estetskih posegov, vodi klinike v Londonu in na španski Ibizi. Samo v zadnjih mesecih je svoje izkušnje delil na različnih kongresih v Ameriki, Južnoafriški republiki, Peruju, Belgiji, nazadnje tudi v Portorožu.

"Pogosto uporabljamo frazo 'anti-aging' - jaz menim, da nepravilno. Menim, da če bi vprašali večino naših pacientov, kaj si v resnici želijo, bi dobili odgovor, da ne želijo biti videti 10 let mlajši, ampak si želijo izgledati kot najboljša verzija samega sebe. Jaz ta koncept imenujem pozitivno staranje. Kar pomeni, da izgledaš fantastično za svoja leta," razloži Acquilla.

Ne le glajenje gubic

Kako pa sploh poteka proces estetskega pomlajevanja? "Slovenci se največkrat odločajo za dermalna polnila s hialuronsko kislino in botoks, v zadnjem času pa je priljubljeno ultrazvočno pomlajevanje. Midva sva zagovornika holističnega pristopa, kar pomeni, da gledamo obraz celostno. Pri tem pristopu ne delamo le glajenja posameznih gubic ali le povečevanja ustnic, ampak si želimo obraz harmonizirati, približati idealnim proporcem", razloži Katja Gorenšek, mož Samo pa jo dopolni: "Številne študije so dokazale, da naši možgani dojemajo obraz kot lep glede na to, kako blizu je idealnim proporcem."

Slovarček Estetika

Enaki idealni proporci obraza veljajo za lepe že stoletja – "lep obraz"je tako ovalne oblike, razdalja od lasne linije do baze nosu je enaka razdalji od baze do konca nosu in ta razdalja je enaka razdalji med spodnjim robom nosu in koncem brade.



Kaj je botox?

Gre za substanco, ki jo zdravnik uporabi za selektivno sprostev tistih mišic na obrazu, ki gubice povzročajo. Največkrat se uporablja za zmanjševanje gubic okrog oči in med obrvmi.



Dermalna polnila

Zasnovana so na podlagi hialuronske kisline, ki je naravno prisotna v koži, vendar se njena količina z leti zmanjšuje, zato se na obrazu pokažejo gubice. Dermalna polnila se uporabljajo za oblikovanje ustnic, lic, zmanjševanje gub okrog ust, oblikovanje brade, zmanjšanje podočnjakov, dvig obrvi in drugo.

Namen mojega učenja je preprečevati, da bi se slabi rezultati ponavljali, poudarja svetovno znani strokovnjak Raj Acquilla. Foto: Osebni arhiv Skin

Preprečevanje slabih rezultatov

"Kot eden izmed vodij v globalni estetski medicini, ki ves čas potujem po svetu in učim zdravnike, kako izvajati sodobne estetske posege pravilno, vidim ogromno slabih rezultatov po svetu. Namen mojega učenja je preprečevati, da bi se ti slabi rezultati ponavljali. To je prava edukacija zdravnikov, da bodo posege izvajali na čim boljši način, s čim boljšimi rezultati", pa Raj Acuilla odgovori na vprašanje o nenaravnih rezultatih in morebitnih ponesrečenih posegih, ki sem jim v celoti vendarle nikoli ne bo moč izogniti.