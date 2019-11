Makovi cvetovi veljajo za simbol spomina na žrtve vojn, posebno prve svetovne vojne. Foto: Reuters

Ob bližajočem se dnevu spomina na grozote prve svetovne vojne, od katere konca bo 11. novembra minilo že 101 leto, mnogi prebivalci avstralske prestolnice Canberra ob spomenik neznanega padlega vojaka položijo makov venec. Avstralce pa je zdaj očarala golobica, ki si iz cvetov vencev na spomeniku plete gnezdo.

Živali so v prvi svetovni vojni vlekle večino opreme na bojišča. Foto: Reuters

Kot pravijo skrbniki spomenika, jih barvito gnezdo spominja na venec padlim živalim, ki ga je spletla narava sama. Živali so igrale pomembno vlogo v vseh vojskah, ki so se borile na bojiščih prve svetovne vojne. Samo v britanski vojski je v prvi svetovni vojni poginilo približno 500 tisoč konjev, kobil, oslov in kamel.

Poleg vlečnih živali, kot so bili konji in voli, so si vojaki pomagali s stražnimi in lovskimi psi ter poštnimi golobi. Med najpomembnejšimi vlogami, ki so jih igrali psi in mačke, je bil tudi boj proti podganam, ki so se v slabih higienskih razmerah strelskih jarkov izjemno namnožile.

“Vloga živali v vojni je pogosto zanemarjena in pozabljena,” so še povedali v parku spomina vojnih žrtev avstralske prestolnice, zato golobjega gnezda ne bodo odstranili. “Spomenik padlega neznanega vojaka spominja na vzdržljivost in pogum neznanih junakov vojne in golobje gnezdo kaže na nezlomljivo vez, ki so jo med vojno razvili ljudje in živali.”