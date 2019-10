Profesor Kleinrock pred sporočilnim vmesnikom, prek katerega je poslal prvo elektronsko sporočilo. Foto: AP

Kleinrock primerja svojo ročno uro z računalnikom, ki ima manjšo procesno moč od nje. Foto: AP

Profesor Leonard Kleinrock in študent Charly Klein sta na univerzi Los Angeles 29. oktobra 1969 poskušala poslati sporočilo na povezan računalnik na univerzi v Stanfordu. Računalnika sta bila povezana prek tako imenovanega ARPANETA, ki velja za enega izmed predhodnikov današnjega interneta.

Financiranje te mreže je takrat prevzelo ameriško obrambno ministrstvo, kot del programa za razvoj naprednih vojaških tehnologij. Takrat so imele računalnik le štiri univerze, UCLA, Stanford, Santa Barbara in univerza v Utahu.

Kleinrock in Klein sta v Stanford želela poslati sporočilo "login", a se je sistem že po obdelavi prvih dveh črk sesul in poslal le besedico "lo". Kljub krajšemu sporočilu je sporočilo v Stanford potovalo več kot uro.

DARPA trenutno dejavno vlaga v razvoj robotske tehnologije. Foto: AP

"Ob tej obletnici pozdravljamo inovatorje, ki so s tem ameriškim izumom sprožili novo dobo človeškega napredka. State Department v sodelovanju z drugimi državami vodi vladna prizadevanja za promocijo odprte, varne in zanesljive informacijske infrastrukture, ki podpira mednarodno trgovino, utrjuje varnost in spodbuja svobodno izražanje ter inovacije," so ob obletnici sporočili iz ameriškega obrambnega ministrstva.

Že kmalu po poslanem prvem sporočilu je pravo elektronsko sporočilo z naslovom, ki je vseboval znak "@" leta 1971 poslal Ray Tomlinson. Svetovni splet in z njim spletna sporočila, kot jih poznamo danes, je leta 1991 izumil Tim Berners-Lee, ki je takrat objavil tudi prvo spletno stran.