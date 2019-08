Zagorelo je v Piranu. Foto: Žiga Živulović ml.

Posredovali so gasilci koprske gasilske brigade, prostovoljni gasilci iz Pirana, Sečovelj in Babičev ter enota nujne medicinske pomoči. Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Policijski upravi Koper, so reševalci štiri ljudi prepeljali v bolnišnico.

Gašenje še poteka, požar skušajo omejiti, da se ne bi razširil na druge stanovanjske stavbe, saj so v Piranu hiše povezane s strešnimi tramovi. Ostrešje ene hiše je hkrati ostrešje druge, zato bodo gasilci požarišče tudi pozneje še nadzorovali.

Zaradi gašenja s penilom so ulice bele, gasilci pa bodo penilo sprali v meteorne vode. "Penilo ni strupeno, morje pa bo motno in belo. Ljudje naj se ne bojijo, saj je to samo penilo od gašenja," je pojasnil poveljnik Civilne zaščite Piran Egon Štibilj. Dodal je, da bo potrebna evakuacija petih ali šestih ljudi. "Za zdaj je požar pod nadzorom," je zagotovil Štibilj.

O požaru so bili obveščeni tudi dežurni pri Elektru Primorska.