Pogajanja Sindikata poštnih delavcev ter Sindikata delavcev prometa in zvez s poslovodstvom Pošte Slovenije so bila končana prejšnji četrtek. "Smo zelo blizu. A dokler nimamo sporazuma na mizi in ni podpisan, ne moremo reči, da stavke ne bo," je pojasnil predsednik Sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič. Zatika se namreč pri nekaterih dolgoročnih ukrepih, saj si vodstvo želi, da bi, če se socialni partnerji ne dogovorijo, poslovodstvo lahko samo odločilo. Sindikati pa vztrajajo, da se vsi ukrepi sprejemajo v dogovoru.

Zaposlovanje glede na dejanske potrebe

Sicer pa sporazum predvideva izboljšanje pogojev dela: Pošta bo zaposlila dodatne delavce, tako da bodo imela vsa delovišča redno zaposlene. Koliko bo teh zaposlitev, trenutno ne morejo povedati, ker bo to odvisno od dejanskih potreb. Predvideno je tudi, da se bo povečal delež rezerv, torej delež predvidenega nadomeščanja odsotnih delavcev. Vpeljali bodo dodatne odmore, delovna mesta prilagodili posameznim skupinam zaposlenih.

Sprotno izplačevanje nadur

Dosegli so sprotno izplačevanje nadur ter jasno razmejitev, kaj je nadurno delo in kaj neenakomerna razporeditev delovnega časa. "Ta sprememba naj bi imela dvojni učinek ‒ zagotoviti predvidljiv delovni čas in prisiliti delodajalca, da mu bo v interesu zapolniti kadrovski načrt," je dejala generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Saška Kiara Kumer.

Nadure bodo plačane 40 odstotkov več kot običajne ure (prej 30 odstotkov), viški ur bodo plačani 50 odstotkov več. Dodatek za deljen delovni čas bodo zvišali s 15 na 18 odstotkov. Višje bodo plačani tudi zaposleni na okencih in v logističnih centrih, ki so zaradi odsotnosti drugih čezmerno obremenjeni.