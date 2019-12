Tudi z novim voznim redom bodo vozili vlaki iz Ljubljane proti Trstu in obratno, neposredne dnevne povezave so vzpostavljene še do Gradca, Dunaja, Salzburga, Münchna, Frankfurta, Zalaegerszega, Veszprema, Budimpešte, Zagreba in Beograda. Foto: Bobo

Kot v okviru sprememb v notranjem prometu poudarjajo na Slovenskih železnicah (SŽ), nov vozni red med 18. aprilom in 27. septembrom 2020 spreminja in podaljšuje koledar voženj kopalnega vlaka v Koper in Pulj. Poleg tega predvideva krajši potovalni čas med Hodošem in Koprom. Dva vlaka bosta tudi po novem vozila z garnituro pendolino, na račun ukinitve nekaterih postankov pa bo čas potovanja skrajšan celo za 46 oz. 76 minut. Ukinjeni postanki bodo nadomeščeni z lokalnim vlakom.

Med Zidanim Mostom in Laškim bodo namesto sedmih nadomestnih avtobusov znova vozili vlaki. Uveden bo nov vlak, ki bo med tednom zjutraj iz Zidanega Mosta vozil v Ljubljano (odhod ob 8.50), pa tudi nov vlak, ki bo zvečer vsak dan vozil iz Dobove v Ljubljano (odhod ob 21.05).

Večerni vlak, ki je do zdaj iz Ljubljane (odhod ob 19.33) vozil do Grosupljega, bo podaljšal vožnjo do Ivančne Gorice. Dopoldanski vlak, ki je do zdaj vozil s postaje Novo mesto Šmihel proti Ljubljani, pa bo imel po novem odhod iz Metlike (ob 8.18). Dodaten večerni vlak bo vozil tudi iz Ljubljane proti Kamniku (odhod ob 21.15), povratek v prestolnico bo s postaje Kamnik Graben (odhod ob 22.07). Predviden je še dodaten jutranji vlak ob koncih tedna iz Logatca proti Ljubljani (odhod iz Ljubljane ob 5.30, povratek v Ljubljano ob 7.00).

Hitrejša povezava z Budimpešto

V mednarodnem prometu v SŽ-ju poudarjajo krajši potovalni čas mednarodnega vlaka InterCity Cittadela, ki vozi med Ljubljano in Budimpešto, pri čemer bo potovanje proti Budimpešti krajše za 24 minut, iz Budimpešte pa za devet minut. Poleg tega bosta med Ljubljano in Reko znova vozila dva dnevna vlaka.

Tudi z novim voznim redom bodo vozili vlaki iz Ljubljane proti Trstu in obratno, neposredne dnevne povezave so vzpostavljene še do Gradca, Dunaja, Salzburga, Münchna, Frankfurta, Zalaegerszega, Veszprema, Budimpešte, Zagreba, Beograda. V okviru ponudbe nočnih vlakov so povezave z nočnima vlakoma s spalniki in ležalniki v smeri Züricha ter proti Salzburgu, Münchnu in Beogradu. Poleg povezav do letališč Gradec, Frankfurt, Dunaj in München je z Ljubljano povezano tudi letališče Trst v Ronkah.