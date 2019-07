Ana Karneža na Slovenski popevki leta 2014. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Premierna uprizoritev je bila v soboto, do 28. julija, na sporedu je še enajst predstav.

Vselej si je želela oditi v tujino

Ana Karneža (23) je v Sloveniji kariero začela kot pevka, vselej pa si je želela oditi v tujino. Prijavila se je za študij na različnih evropskih univerzah, nato pa je prejela štipendijo za študij na izpostavi Newyorške univerze (NYU) v Abu Dabiju, kjer je vpisala računalništvo. Po prvem letniku se je odločila za spremembo smeri v petje in gledališče, lani septembra pa se je začasno preselila v New York, kjer je študirala in se posvečala Shakespearjevi dramatiki.

V Viharju igra Mirando, hčer pregnanega milanskega vojvode Prospera. Dramsko besedilo se začne z močnim viharjem, ko se raztrešči ladja neapeljskega kralja Alonsa in njegovih spremljevalcev. Brodolomce, ki se rešijo na majhen otok sredi oceana, je tja s pomočjo magije zvabil Prospero, ki že leta živi na neobljudenem otoku s hčerko Mirando, zračnim duhom Arielom in divjakom Kalibanom.

Po koncu študija si želi nadaljevati igralsko kariero

"Shakespearjevska angleščina je zelo zahtevna in jo je treba vaditi kot mišice. Ko se je pojavila priložnost za nastop v predstavi Vihar, sem se prijavila na avdicijo in uspela," je dejala Ana Karneža, ki si po koncu študija želi nadaljevati igralsko kariero. Najraje v New Yorku, morda pa tudi kje v Evropi.

Predstavo je za brooklynsko gledališče, ki deluje od leta 1967 in uprizarja predvsem klasična dela, režiral profesor, producent in režiser James Dean Palmer. Ta je leta 2017 na isti oder postavil Julija Cezarja. Premiera predstave Vihar je bila v soboto, ravno v času, ko je polovico Manhattna doletel izpad elektrike, vendar na Brooklyn in druge mestne občine ni vplival.