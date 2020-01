glede na to da imamo vojake v Iraku, smo tudi mi agresorji....

Po svetu (na fotografiji v Seulu) protestirajo glede morebitne vojne med ZDA in Iranom ter pozivajo k miru. Foto: Reuters

Pentagon je prejšnji teden potrdil, da je bil na ukaz predsednika ZDA Donalda Trumpa v zračnem napadu ameriških sil na bagdadskem mednarodnem letališču ubit poveljnik elitnih enot iranske Revolucionarne garde Al Kuds general Kasem Solejmani.

Solejmani je vodil sile Al Kuds v Siriji, kjer podpirajo predsednika Bašarja Al Asada, in v Iraku po ameriški invaziji leta 2003. Delal je tudi kot Asadov posebni svetovalec za boj proti Islamski državi.

Al Kuds je, po zagotovilih ameriških uradnikov, pod Solejmanijevim vodstvom učil šiitske bojevnike v Siriji in Iraku, kako se delajo uspešne obcestne bombe proti Američanom. Iran to zanika.

Spor med ZDA in Iranom

Trump grozi Iranu z novimi napadi

Trump: Solejmanija bi bilo treba odstraniti že pred leti

Trump je na Twitterju zapisal, da bi bilo treba Solejmanija odstraniti že pred leti. General Solejmani je v daljšem obdobju ubil ali hudo poškodoval tisoče Američanov in jih nameraval umoriti še več, je tvitnil Trump in dodal, da je bil "neposredno ali posredno odgovoren za smrt milijonov ljudi". Čeprav Iran nikoli ne bo tega sposoben priznati, je bil Solejmani osovražen in so se ga v državi bali, je še zatrdil Trump. V Iranu "niso tako žalostni, kot skušajo voditelji prikazati svetu. Odstraniti bi ga bilo treba že pred mnogimi leti", je zapisal.

Se razmere na relaciji ZDA-Iran umirjajo?

Povračilni ukrepi Irana

Iran je kmalu zatem uresničil grožnje s povračilnimi ukrepi. Iraška vojska je sporočila, da je v iraški zračni prostor priletelo 22 iranskih balističnih raket. 17 jih je zadelo območje letališkega oporišča Ain al Asad v zahodni pokrajini Anbar, 170 km zahodno od Bagdada. Pet raket je padlo pri letališču Erbil v Kurdistanu, ena raketa pa ni eksplodirala in je padla na tla pri mestu Hit v pokrajini Anbar. Tudi oblasti v iraškem Kurdistanu so sporočile, da žrtev ob raketnih eksplozijah v Erbilu ni bilo. Iranska državna televizija je potrdila napad z balističnimi raketami, ki naj bi povzročile 80 smrtnih žrtev in 200 ranjencev med ameriškimi silami in zavezniki. Iranska revolucionarna garda (IRCG) trdi, da Američani prikrivajo žrtve v svojih vrstah, sočasno pa imajo pripravljen seznam še 100 potencialnih ameriških tarč, če bo prišlo do vojaškega odgovora. A ZDA in Irak ter vrsta koalicijskih držav medtem zatrjujejo, da žrtev v al Asadu in Erbilu ni bilo.

Medtem je obrambni minister Karl Erjavec dejal, da se je Slovenija odločila za 'relokacijo' slovenskih vojakov, ki so na misiji v Iraku. Zatrdil pa je, da se Slovenija ne umika z misije in ostaja v Iraku ter da bo najpozneje do 1. februarja prišlo tudi do predvidene rotacije kontingenta. Dodal je, da zdaj slovenski vojaki, ki v oporišču v Erbilu urijo iraške varnostne sile, zaradi varnostnih razmer ne morejo opravljati nalog, bo pa nova rotacija šestih vojakov, ki naj bi delo na misiji začela 1. februarja in je na to že pripravljena, delo prevzela "takoj, ko se bodo začela usposabljanja, če bo treba tudi pred 1. februarjem". Šest slovenskih vojakov, pripadnikov 3. kontingenta Slovenske vojske, ki so bili v okviru mednarodne misije Neomajna odločenost nastanjeni v oporišču v Erbilu, je sicer v četrtek prispelo v domovino, je sporočil Mors.