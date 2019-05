Sindikat kmetov Slovenije je 26. aprila letos z ostanki zadnjega pokola domačih živali pred ministrstvom za okolje in prostor protestiral zaradi slabega gospodarjenja s populacijo medveda in volka. Foto: BoBo

Po posvetu je državni sekretar na ministrstvu za okolje Marko Maver povedal, da je bilo srečanje namenjeno predvsem izmenjavi informacij. "Izpostavili smo, da ministrstvo za okolje je za korenito upravljanje z zvermi, tako z medvedi kot volkovi. Kar pa se tiče izrednega odstrela, naj poudarim, da je to zadnja možnost in vedno temelji na strokovnih podlagah," je navedel.

Pojasnil je še, da je tudi odlok za odvzem 175 medvedov, ki je bil sprejet lani, temeljil na strokovni podlagi in širšem družbenem konsenzu. "Kot veste, je upravno sodišče vrnilo odločbo v prvotni postopek, čemur mi nasprotujemo. Zato smo tudi prejšnji teden vložili zahtevek na vrhovno sodišče za izredno revizijo in želimo utemeljiti, zakaj je potrebno takšno upravljanje z zvermi," je še povedal Maver in kmete ter rejce pozval, naj izkoristijo vse možnosti za financiranje dodatnih ukrepov, ki ostajajo neizkoriščeni.

Kmetje so bili po posvetu kritični do neukrepanja ministrstva in dejali, da je bilo srečanje izguba časa. "Škoda vsakega časa in besed," ga je povzel podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič. Po njegovih besedah se ministrstvo obnaša "totalno ignorantsko". Kmetje bodo morali ubrati druge poti sindikalnega boja, je še poudaril in dodal, da se morajo najprej sestati pristojni organi. "Težava je v tem, da ljudje potrebujejo pomoč danes, ne pa čez en teden ali eno leto," je bil kritičen.

Okoljevarstveniki na drugi strani nasprotujejo kakršnemu koli odstrelu zveri. Odstrel ni edina možnost zaščite živine pred zvermi, je bilo tako osrednje sporočilo približno 20 protestnikov, ki so pred ministrstvom za okolje 7. maja protestirali proti odstrelu medvedov in volkov. Foto: BoBo

" Okoljsko ministrstvo vodijo okoljevarstveniki"

Po besedah Marjana Hrena iz Zveze lastnikov gozdov Slovenije je videti, da je ministrstvo za okolje in prostor prevzela organizacija Alpe Adria Green. "Stanovske organizacije bomo naredile neprijeten korak naprej, če tega koraka nazaj ne bo," je bil odločen. Po Hrenovem mnenju moramo vsi razumeti, "da je populacija prevelika in jo je treba spraviti na razumno". "To, kar je zdaj, je nevzdržno," je dejal.

"Po vzoru francoskih kmetov bomo zaprli ceste"

Tudi kmet Stane Bergant iz Gorenjske je po posvetu razočarano ugotavljal, da bodo morali kmetje poseči po protestih. "Ta trenutek pričakujemo ukrepe, če ne bo drugače, pa bomo po vzoru francoskih kmetov organizirali zapore cest, pripeljali kadavre pred agencijo. Nekaj bo treba, enostavno nam me preostane drugega, kot se boriti z ukrepi, ki tudi za urbano prebivalstvo ne bodo prijetni, ampak nekdo mora videti, kaj se dogaja," je dejal.

Po Bergantovih besedah sistem "očitno" ni ustrezen. "To so strahotne travme. Zamislite si, da imate otroka, ki ima rad jagenjčka, da pride zjutraj na pašnik in po travniku že ležijo čreva. To so veliki šoki, duševne bolečine poleg finančnih posledic," je dejal. Skrbi ga, da je v ozadju želja, "da smo vzhodnoevropske države, ki naivno upravljamo z zvermi, ranljive in da ne bomo samooskrbne". "Ko bo nastal velik problem, ne bomo sposobni preživeti svojega prebivalstva," je še dejal Bergant.