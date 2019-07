Zaščitne folije naj bi odvajale vodo, ki pronica iz sten predora. Foto: BoBo

Na kraju železniške nesreče, v kateri je iz vagonov izteklo okoli 10.000 litrov kerozina, so položili zaščitne folije. Te bi morale v primeru pronicanja vode iz stropa ali stene predora na kraju železniške nesreče, na razdalji 50 metrov na vsako stran od onesnaženega odseka, zagotoviti, da se voda zajame in odvede iz predora.

Zajc je ob ogledu del v predoru poudaril, da je zanje najpomembneje, da se izvedejo vsi možni ukrepi, ki bi preprečili, da kerozin pride do vodnega vira Rižane. Ukrep je sicer eden od tistih, ki ga je naložila agencija za okolje (Arso).

"Poleg tega izvajamo monitoring v okoliških vodnjakih in smo pripravljeni, če tam zaznamo kerozin, da takoj začnemo črpati na površini," je dodal minister. Glavni namen je po Zajčevih besedah čim prej ujeti čim več kerozina, ki je iztekel in ni bil izkopan z onesnaženim materialom, še preden pride do vodnega vira.

Zajc meni, da bodo ukrepi zadostovali za to, da ne pride do ekološke katastrofe. Če bo kerozin vseeno prišel do vodnega vira, pa bo treba črpanje vode v tistem delu ustaviti in poskrbeti za druge vodne vire. Kot je pojasnil, za zdaj so možne vse rešitve, od dovoza vode do povečanja dotoka iz drugih virov.

Glede iskanja dolgoročne rešitve za vodooskrbno slovenske Istre je Zajc dejal, da se je v preteklosti delalo prepočasi za to. Glede na to, da se je vodstvo koprske in drugih občin medtem zamenjalo, minister upa, da bodo lahko našli rešitev, s katero se bodo vsi strinjali in ki bo tudi izvedljiva. Zajc se namerava udeležiti tudi petkove skupne seje štirih občinskih svetov obalnih občin, ki je sklicana prav v zvezi z omenjeno problematiko.

Analiza zemljin znana prihodnji teden

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je pojasnil, da bodo rezultati analize zemljin glede količine izkopanega kerozina znani predvidoma prihodnji teden. Sicer pa je prepričan, da bo nameščena membrana zadostna zaščita. V juliju bodo še dodatno zaščitili tla pred morebitnim pronicanjem kerozina, saj bodo poleg zaščitne folije pod tire namestili še eno na oboku predora.

Poleg tega bodo na naslednji stopnji zamenjali začasne tire, proučili pa bodo tudi možnost za izkop kerozina iz zemljine na večjih globinah, tam do 20 ali celo 30 metrov globoko, je dodal Mes.

Koprski župan Aleš Bržan je povedal, da je zadovoljen z vsakim ukrepom, ki preprečuje, da bi kerozin prišel v vodo. "Ta ukrep to zagotovo preprečuje," je dejal. Za petek je Bržan sicer sklical skupno sejo koprskega, piranskega, izolskega in ankaranskega občinskega sveta zato, da informirajo svetnike in da se sprejmejo jasni sklepi in usmeritve, s katerimi bi prišli do trajne rešitve, ki bo pomenila varen in zadosten dotok vode.

Zaščita pred onesnaženo vodo v Hrastovljah