Ministrstvo za okolje in prostor je na vrh svoje stavbe postavilo dva čebelnjaka, kjer domuje 100.000 čebel. Foto: MOP

Slovenski čebelarji, katerih idejo za praznik je posvojila država in bila pri tem tudi uspešna, ob tem opozarjajo, da so čebele so vse bolj ogrožene in da brez pomoči človeka niso sposobne preživeti.

Generalna skupščina Združenih narodov je svetovni dan na pobudo Slovenije s posebno resolucijo razglasila decembra 2017, prvič smo ga obeležili lani.

V počastitev čebel bo potekalo več prireditev. Osrednja slovesnost na mednarodni ravni v organizaciji slovenskega kmetijskega ministrstva in organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) bo v Rimu, potekala bo namreč okrogla miza o krepitvi ozaveščenosti o vlogi čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane. Začela se bo ob 10.30, prenos bo na voljo na tej povezavi.



Udeležence bosta med drugim nagovorila ministrica Aleksandra Pivec in generalni direktor FAO Jose Graziano da Silva, na njej bodo sodelovali tudi strokovnjaki in predstavniki različnih organizacij s področja čebelarstva. Letošnja rdeča nit praznovanja je opolnomočenje žensk skozi čebelarstvo, zato se bo ministrica ob robu dogodka srečala s predstavnicami Mednarodne zveze poslovnih in profesionalnih žensk.

V Sloveniji pa med drugim v DZ-ju potekala okrogla miza na temo čebel, gostil jo bo predsednik DZ Dejan Židan, na razširjeni lokaciji Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pripravljajo dan čebel, na katerem bodo obiskovalci spoznali čebelarjenje in medovite rastline ter pomen čebel in drugih opraševalcev.

V Cankarjevem domu, ki je eden od začetnikov mestnega oz. urbanega čebelarstva v Sloveniji, bodo obiskovalcem med drugim omogočili ogled panjev na strehi doma in pokušino medu, čebelarska zveze pa bo v Celju v sodelovanju s hipermarketom Tuš Planet pokazala, kakšno bi bilo življenje brez čebel.

Osrednja slovesnost v organizaciji čebelarske zveze in pod častnim pokroviteljstvom ministrstva je sicer potekala v soboto na Ravnah na Koroškem.

Čebelnjaka na vrhu ministrstva za okolje



Foto: MOP

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je v četrtek skupaj z županom Občine Horjul in predsednikom Čebelarskega društva Dolomiti – Polhov Gradec Jankom Prebilom ter praporščakom društva Ivanom Krvino v uporabo predal 2 panja čebel na stavbi ministrstva.

Po oceni Prebila bosta panja s približno 100.000 čebelami na letni ravni dala približno 30 kilogramov medu, katerega kakovost bodo preverjali z analizo.

Ena od izredno pomembnih ekosistemskih storitev, ki vpliva tudi na zagotavljanje kakovostne lokalne hrane in prehransko varnost, je opraševanje, so ob tem sporočili z ministrstva. Raziskovalci ocenjujejo, da je od opraševanja žuželk odvisno približno štiri petine samoniklih in kmetijskih rastlin.

Po vsem svetu ugotavljajo, da imajo pri tem izjemno vlogo tudi divji opraševalci, med njimi so posebej pomembne divje čebele, to so čmrlji in čebele samotarke. V Sloveniji smo do zdaj našli 564 vrst divjih čebel, med njimi 35 vrst čmrljev, kar glede na velikost države v primerjavi s podatki iz drugih držav kaže na razmeroma velik potencial.