Evakuacija prebivalcev v pakistanski pokrajini Kašmir. Foto: EPA

Zadnja dva tedna so monsunske poplave prizadele več milijonov prebivalcev juga Azije. Poplave ob deževju so uničile cestne povezave in več krajev popolnoma izolirala, voda je odnašala domove in čolne.

V sedmih indijskih zveznih državah je v monsunskem obdobju umrlo najmanj 120 ljudi. Najhuje je v zvezni državi Asam na severovzhodu, kjer so poplave prizadele več kot pet milijonov ljudi.

Poplavljen otoček Majuli na reki Bramaputri v indijski zvezni državi Assam. Foto: AP

V zvezni državi Bihar je brez strehe nad glavo ostalo 2,6 milijona ljudi, 33 ljudi je umrlo. Lokalni prebivalci so za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili, da zaradi poplav ne morejo dostopati do zalog hrane in jim grozi lakota.

Zaradi poplav se je v indijski finančni prestolnici Mumbaj med drugim porušila štirinadstropna stavba, zaradi česar je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi. Iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje.

Tretjina Bangladeša pod vodo

Bangladeš je zaradi prepredenosti z rekami še posebej izpostavljen poplavam. Pod vodo je kar tretjina države. Monsunsko deževje je prizadelo dva milijona ljudi. Poročajo o 30 smrtnih žrtvah, ljudje po navedbah uradnikov pogosto umirajo zaradi udarov strele, navaja Al Džazira. Na območju Cox's Bazarja, kjer so zatočišče pred etničnim nasiljem v Mjanmaru našli Rohingi, je plaz zasul skupino ljudi.

Humanitarna skupina Save the Children je sporočila, da je zaradi hudih poplav in plazov v Nepalu brez domov ostalo več deset tisoč ljudi, ki iščejo zatočišče. 16.000 družin so razselili. Umrlo je najmanj 78 ljudi.

V pokrajini Kašmir, ki je pod upravljanjem Pakistana, so poplave ubile najmanj 23 ljudi in povzročile težave pri oskrbi z elektriko in vodo.