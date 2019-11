Morje v Piranu bo, kot kaže, spet poplavljalo. Foto: Radio Koper/Lea Širok

Kot je poročala spletna stran Neurje, so poplavljeni tudi Izola, Koper, Strunjan in Sečoveljske soline.

Agencija za okolje je sporočila, da bo morje zaradi nalivov poplavilo nižje dele obale v višini med 20 in 30 cm, pri tem pa bo najbolj ogrožen predel rta Madona v Piranu.

Zvečer in v noči na sredo lahko ob močnejših nalivih hitro narastejo tudi manjši hudourniški vodotoki, zlasti na območju slovenske Istre, delu Primorske in v osrednji Sloveniji. Mogoče bo razlivanje hudourniških voda, ponekod lahko manjše reke tudi poplavijo, so sporočili z Arsa.

V prihodnjih dveh dneh bodo po informacijah Arso intenzivni vremenski procesi vplivali na vreme nad severnim Sredozemljem. Nad Italijo, Jadranom in zahodnim Balkanom se bo krepil južni do jugovzhodni veter. Ciklon bo v sredo čez območje severnega Jadrana in Slovenije potoval nad srednjo Evropo.

Najintenzivnejše vremensko dogajanje bo zelo verjetno nad Italijo in Jadranom ter na skrajnem zahodu Slovenije. Tu se bo od juga postopno krepil dež. Nastajale bodo nevihte, krepil se bo tudi južni veter.

Puščavski pesek v padavinah

Največ padavin bo predvidoma nekoliko zahodneje od nas v Karnijskih Alpah in Dolomitih, v zahodnih Julijskih Alpah ter v krajih ob meji z Italijo pri nas, tudi v slovenski Istri. Tam bodo zaradi nevihtne aktivnosti mogoči krajevni nalivi. V visokogorju Julijskih Alp bo znova zapadlo precej snega. Ker bo zrak k nam pritekal z močnim južnim vetrom iznad severne Afrike, bo v padavinah puščavski pesek.

Zaradi lege ciklona bo na Primorskem v torek začela pihati burja, ki bo dosegala hitrost okoli 100 km/h. V noči na sredo se bo burja tudi vzdolž Istre in naše obale obrnila v močan jugo.

Osemmetrski valovi na Jadranu

Veter bo razburkal morje, na odprtem območju srednjega in severnega Jadrana pričakujemo valove, visoke tudi od 6 do 8 m. Visoki valovi bodo zadeli južni del Istre, slovenska obala pa je skrita pred tako močnim valovanjem.