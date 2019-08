Volkovi naj bi pokončali najmanj 20 ovac. Foto: EPA

"Cveto Štimec ima čredo ovac na vzorno ograjenem pašniku. Ograja je visoka tudi več kot dva metra in je dodatno varovana z električnim pastirjem," so zapisali in navedli, da je "trop volkov pokončal najmanj 20 ovac". Točnega števila še ne vedo, ker se je čreda razbežala in poškodovane ovce še iščejo.

V civilni iniciativi so pristojna ministrstva in vlado pozvali k bolj odločnim ukrepom. "Zanima nas naša varnost in varnost našega premoženja," so izpostavili ter napovedali, da bo "prišlo do upravičenega samoorganiziranja prebivalcev, če učinkovitih ukrepov ne bo".

V državi je po ocenah okoli 100 volkov, težave z njimi se stopnjujejo, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča ni izvajalo njihovih odvzemov iz narave. Po interventnem zakonu je za odstrel predvidenih 11 volkov po posebnih postopkih, a doslej lovci na njegovih podlagi niso odstrelili še nobenega volka.