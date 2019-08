Još se saniraju posljedice sinoćnjeg nevremena u Splitu. Do skorog dolaska vatrogasaca, polomljeno stablo na prilaznom putu plaži Kašjuni prijeti sigurnosti kupača. pic.twitter.com/tjPu3mpkT1 — Radio Dalmacija (@RadioDalmacija) 03. avgust 2019

Močan veter je območje prizadel v petek zvečer med 22.00 in polnočjo. Nacionalni urad za iskanje in reševanje na morju je sprejel okoli 130 prijav o nasedlih plovilih, ni pa podatkov, da bi bile kakšne žrtve.

Na območju Splita in Solina je močan veter lomil in ruval drevesa, ki so padala na ceste, pa tudi na parkirana vozila. Veter je bil tako močan, da so se ponekod zrušili tudi električni drogovi, odkrivalo je strehe. Na območju Trogirja je občasno zmanjkovalo električne energije.

Na delu so še vedno številni gasilci.

Neurje v kraju Bibinje pri Zadru

Popoldne se je neurje razbesnelo tudi nad Zagrebom, kjer je veter izruval več dreves, ki so poškodovala avtomobile. Na srečanju spačkov v Samoboru so bili trije Nemci poškodovani, ko je strela udarila v plinsko jeklenko.

Po poročanju hrvaških medijev je bila to najhujša nevihta letošnjega poletja.