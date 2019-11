V Dravogradu in Vuzenici se pripravljajo na naraščanje Drave. Foto: BoBo

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 08.53 sprožil sireno javnega alarmiranja, malo pred 9.30 se je sirena oglasila tudi v Izoli. V Piranu je poplavilo Tartinijev trg, ni pa voda zalivala objektov. V Izoli so vodne pregrade uspešno zajezile plimovanje. V Izoli, kjer so začasno zaprli promet proti Sončnemu nabrežju in naprej proti staremu mestnemu jedru, so na terenu gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Sicer pa so postavili vodne pregrade, s katerimi so uspeli zajeziti večji del plimovanja, je povedal namestnik poveljnika izolske civilne zaščite Denis Udovič. V Piranu je poplavilo osrednji Tartinijev trg, vendar voda ni prodrla do hiš, saj so zaščitene s protipoplavnimi vrečami, so pojasnili v Prostovoljnem gasilskem društvu Piran.

V Dravogradu pripravljeni na naraslo Dravo

V Dravogradu in Vuzenici se pripravljajo na napovedan povečan pretok reke Drave, ki bo po napovedih najvišji v noči na ponedeljek, predvidoma po polnoči. Predstavniki dravograjske občine in štaba civilne zaščite so se dopoldne sestali s kolegi v avstrijskem Labotu, kjer bodo danes opoldne za tovornjake zaprli most čez Dravo proti Pliberku.

Kljub povečani višini vode na obali ne pričakujejo takšnih poplav kot v preteklih dneh. Foto: BoBo

V Dravogradu in Vuzenici so že v soboto aktivirali štaba civilne zaščite in začeli razdeljevanje protipoplavnih vreč. Civilna zaščita, prostovoljni gasilci in druge službe pa so v pripravljenosti tudi danes. "Napovedi za pretok reke Drave v noči na ponedeljek kažejo, da bo ta dosegel okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo. To pomeni, da bomo v Dravogradu izvedli še dodatne ukrepe na Ribiški poti z dodatnimi preprekami in vrečami peska," je po današnjem sestanku v Labotu povedal podžupan občine Dravograd in član civilne zaščite Anton Preksavec.

Če bo pretok Drave v Dravogradu dosegel 1200 kubičnih metrov na sekundo, se bo preventivno sprožila sirena z alarmom za nevarnost, ki traja dve minuti. To za prebivalce ob rekah Dravi, Meži in Mislinji pomeni, da morajo spremljati obvestila v medijih in ravnati samozaščitno. Vrednejše predmete naj premaknejo v višje ležeče prostore in z območij, kjer bi lahko poplavljalo, umaknejo avtomobile, je pojasnil Preksavec. Pri pretoku okoli 1400 metrov na sekundo se Drava pod hidroelektrarno Dravograd že prelije na Ribiško pot in lahko začne zalivati prve hiše. A naj bi prepreke, ki so jih nastavili in jih še bodo, to še preprečevale pri pretoku 1400 kubičnih metrov, medtem ko pri pretoku okoli 1600 kubičnih metrov na sekundo prepreke ne zmorejo več zagotavljati neprepustnosti, je pojasnil Preksavec.

Po opozorilu Arsa bodo sredi dneva in popoldne v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču, so zapisali na zavodu.

Danes bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo ponekod deževalo. Na vzhodu bo občasno nekaj sonca. V zahodnem delu države bodo čez dan nastajali močnejši krajevni nalivi, pade lahko od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, sunki vetra bi lahko presegali 80 kilometrov na uro. Močan veter je napovedan tudi za jugovzhod države. Sunki vetra na Primorskem in v delu Notranjske bi lahko zjutraj in dopoldne presegali hitrost 80 kilometrov na uro.