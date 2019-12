Plinovod, fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Delavci so v ponedeljek popoldne ob izkopu zemlje za pripravo optičnega omrežja z delovnim strojem poškodovali cev plinovoda na Aškerčevi ulici v Rogaški Slatini.

Zaradi nevarnosti uhajanja plina so evakuirali 12 stanovalcev petih okoliških hiš, ki pa so se po sanaciji že vrnili v svoje domove.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil zaradi sumov storitve povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

To ni prvi primer puščanja plina iz plinovoda v zadnjih tednih v Sloveniji. Na Gorenjskem so se v zadnjih dveh tednih zgodili trije primeri. Najprej je prišlo do eksplozije v Britofu, teden pozneje je intervencija zaradi puščanja plina stekla v naselju Za jezom v Tržiču, nazadnje pa se je to zgodilo pred tednom dni v kraju Orehovlje.