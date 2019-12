Ilka Štuhec vabi na tekmovanje Downhilka 12h Challenge 2020. Obljublja, da bo tudi sama prišla takrat na Pohorje in kakšno uro na terenu smučala z udeleženci. Foto: EPA

To bo tekmovanje za najvzdržljivejše, kot ga v Sloveniji še ni bilo, poznali pa so ga nekoč v Aspnu, kjer je tekmovanje trajalo kar 24 ur. Tako rekreativni kot tudi profesionalni smučarji in deskarji bodo v nočnem spektaklu preizkušali svoje zmožnosti in se potegovali za zmago in laskavi naziv najvzdržljivejšega smučarja.

Tekmovalci (morali bodo biti polnoletni) bodo poskušali presmučati čim več krogov, kar bo tudi glavno merilo za končni vrstni red. Ob prihodu v dolino bo na voljo okrepčilo in prostor za počitek. Dogodek bo imel dobrodelno noto pod sloganom 1 evro za 1 krog, kar pomeni, da bo zbranih toliko evrov, kolikor krogov bodo v finalnem dogodku presmučali tekmovalci.

Organizatorji tekme – Smučarsko društvo i-ski in Smučarski klub ASK Branik, pod okriljem katerega poteka tudi Smučarska šola Ilke Štuhec – želijo poleg nove snežne preizkušnje vsem obiskovalcem zagotoviti veliko zabave: "Downhilka 12h Challenge je nekaj posebnega in novega na slovenskem in lahko rečemo širšem evropskem prostoru. Združuje ljubezen do smučanja, tekmovalnost in drugače kot vse do zdaj izziva meje smučarjev in deskarjev. Želimo, da Downhilka postane mednarodno prepoznavna, tradicionalna vzdržljivostna preizkušnja," poudarja Dora Skorobrijin, vodja organizacije dogodka.

Ambasadorka tekmovanja je svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec: "V Sloveniji nimamo smukaške proge, pa smo v zadnjih letih kljub temu kar uspešni v tej disciplini, zato smo se odločili, da organiziramo Downhilko, ki vsaj po imenu spominja na kraljevo disciplino. 12 ur neprestanega smučanja je velik zalogaj in obenem novost, ki bo popestrila zimsko dogajanje v Sloveniji. Naš cilj so domači in tuji udeleženci, s čimer bomo Slovenijo še bolj postavili na zemljevid zanimivih zimskih destinacij."