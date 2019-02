Venezuelski vojaki in protestniki. Foto: Reuters

Na meji med Venezuelo in Brazilijo sta v sobotnih nasilnih izgredih, ko so vojaki proti protestnikom uporabili solzivec in gumijaste naboje, umrla najmanj dva protestnika, eden od njiju naj bi bil 14-letnik, poroča Reuters. BBC ob tem navaja podatke kolumbijske vlade, ki je okoli 19. ure sporočila, da je bilo na meji med Venezuelo in Kolumbijo ranjenih okoli 300 oseb. Več oseb je bilo ranjenih tudi s strelnim orožjem. Reuters je objavil fotografije z mejnega prehoda San Antonio, na katerih je več deset v črno oblečenih moških na motorjih, ki streljajo na množico protestnikov.

Poročajo tudi o dveh zažganih tovornjakih s pomočjo na mejnem prehodu Urena, kar po besedah Guaidoja predstavlja kršitev ženevskih konvencij. Novinarji, ki poročajo z mejnih območij, so dejali, da je med protestniki več hudo poškodovanih, med njimi naj bi imelo več oseb poškodovane oči. Protestniki, ki so zahtevali, da Maduro dovoli prihod humanitarne pomoči, so v Ureni zažgali avtobus in gume ter v vojake metali kamenje. "Na nas (op. vojaki) so začeli streljali od blizu, kot da smo kriminalci," Reuters navaja vesede 27-letnega trgovca Vladimirja Gomeza.



Vsaj šest tovornjakov s povečini ameriško pomočjo se je po izbruhu nasilja in spopadov vrnilo v Cucuto. Ob tem je guverner Portorika Ricardo Rossello sporočil, da je ukazal vrnitev portoriške ladje s pomočjo, potem ko je venezuelska mornarica zagrozila, da bo streljala nanjo. "To je nesprejemljivo in sramotno," je dejal Rossello in dodal, da bo o tem obvestil ameriško vlado.

Guaido poziva mednarodno skupnost k ukrepanju. Foto: Reuters

Poziv mednarodni skupnosti

"Današnji dogodki so me prisilili, da sprejmem odločitev: Formalno predlagam mednarodni skupnosti, da moramo imeti odprte vse možnosti, da zagotovimo svobodo naši državi, ki se bori in se bo še naprej borila," je sporočil Guaido, ki je v Cucuti pospremil enega od konvojev tovornjakov s pomočjo za Venezuelo. Kot je dejal, bo nadaljeval s pritiski na Madura, naj dovolil prihod (ameriške) humanitarne pomoči. "Danes je svet v minutah, urah, videl najhujši obraz venezuelske diktature," je dejal na novinarski konferenci s kolumbijskim predsednikom Ivanom Duquejem.

Maduro prekinil diplomatske odnose s Kolumbijo

Maduro je zaradi Duquejeve podpore Guaidoja prekinil diplomatske odnose z Bogoto in dal kolumbijskemu diplomatskemu osebju 24 ur časa, da zapustijo državo. Maduro je dejal, da Duque dopušča, da ozemlje njegove države izkoriščajo za napade zoper Venezuelo. "Zaradi tega sem se odločil, da prekinem vse politične in diplomatske odnose s kolumbijsko fašistično vlado," je še dejal na shodu.

BBC še poroča, da je na kolumbijsko stran do sobote zvečer prestopilo vsaj 60 venezuelskih vojakov. Večina vojakov sicer ostaja zvesta Maduru, ki je Guaidoja med drugim oklical za lutko in klovna.

V Caracasu shodi v podporo Maduru

Medtem ko so potekali protivladni protesti na mejah, je v središču Caracasa potekal shod v podporo Maduru. "Kremplje proč od Venezuele, Donald Trump," so vzklikali Madurovi podporniki, ki ameriškega predsednika obtožujejo, da skuša dostavo humanitarne pomoči izkoristiti za vdor v državo. "Kaj Venezuelci mislijo o grožnjah Donalda Trumpa? Roke proč od Venezuele. Jenkiji, izginite domov," je na shodu podpornikom dejal Maduro. "Pošilja namd pokvarjeno hrano, hvala lepa!"

Čeprav je Guaidoja za začasnega predsednika priznalo več deset držav, ima Maduro še vedno podporo ključnih gospodarskih in političnih zaveznic, med njimi Kube, Rusije in Kitajske.



V ponedeljek srečanje limske skupine

Sobotno nasilje je med drugim obsodil ameriški podpredsednik Mike Pence. "Naše globoko sožalje družinam tisti, ki so umrli v teh zločinskih dejanjih. Pridružujemo se njihovi zahtevi za pravico," je sporočil prek Twitterja. Guaido bo v ponedeljek v Bogoti, kjer se bo, kljub prepovedi potovanja, srečal z voditelji limske skupine, govoril tudi s Penceom.

Arreaza: Iščete izgovor za vojno

Venezuelski zunanji minister Jorge Arreaza je v soboto prek Twitterja ameriškemu državnemu sekretarju Miku Pompeu očital, da iščejo pretvezo za vojno. "Strokovnjak Cie za lažne operacije, Pompeo, misli, da lahko preslepi svet s tem, da njegovi lastni agentje zažgejo tovornjak v Kolumbiji." Kot poroča Russia Today, ni znano, kdo je zažgal enega od tovornjakov s humanitarno pomočjo. "Če bi radi odkrili, kdo je zažgal tovornjak z lažno humanitarno pomočjo, poglejte med svojimi zaposlenimi," je še zapisal Arreaza.