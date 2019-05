Foto: Reuters

V napadih na cerkve in hotele je bilo ubitih več kot 250 ljudi, med njimi tudi tujci, osumljenci pa so pripadniki manj znane lokalne islamistične skupine NTJ. Odgovornost za napade je sicer prevzela tudi Islamska država.

Turizem, ki na Šrilanki predstavlja pet odstotkov BDP-ja, se je zdaj znašel v hudi stiski, saj turisti v strahu pred novimi napadi in negotovim položajem drug za drugim odpovedujejo rezervacije.

"To je velik udarec za gospodarstvo in tudi za turistično industrijo," je povedal šrilanški predsednik Maithripala Sirisena. "Da se gospodarstvo razvija, je ključnega pomena, da se turizem vrne na točko, kjer je bil pred napadi."

Šrilanka se dva tedna po napadih še vedno ni vrnila v utečene tirnice. Foto: Reuters

Hotelske rezervacije so v tednu po napadih v povprečju padle za vrtoglavih 186 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani, kažejo podatki. Upad za več kot sto odstotkov pomeni več odpovedi kot rezervacij.

Odpoved za odpovedjo

Delež hotelskih odpovedi po državi je v soboto v povprečju znašal 70 odstotkov, pri čemer je bil ta delež višji v prestolnici Kolombo. "Nekatere letalske družbe so tudi zmanjšale število poletov. Zasedenost sedežev je precej manjša, kot je bila. In to je zagotovo skrb vzbujajoč dejavnik," je dejal direktor šrilanškega turističnega urada Kišu Gomes.

Turizem je v Šrilanki, ki se ponaša s 1.600 kilometrov dolgo obalo, zares dobil zagon leta 2009, po koncu več desetletij dolge državljanske vojne s Tamilskimi tigri. Lani je bil turizem že tretji največji in najhitreje rastoči vir dobička v Šrilanki.

Za oživitev te industrije bodo potrebne odločne politične poteze in varnostni ukrepi, meni Mednarodni denarni sklad (IMF). A trenutno je stanje vse prej kot rožnato, nastanitveni objekti, od luksuznih hotelov do bungalovov na plaži pa samo preštevajo izgube.

Samanmali Collone, upravnica hotela v Bentoti, v prazni hotelski restavraciji. Foto: Reuters

V čakanju na goste

Samanmali Collone, upravnica hotela s sedmimi sobami Warahena Beach Hotel v Bentoti, kjer stanejo sobe 50 evrov na noč, pravi, da bi morala imeti ta teden zasedene vse sobe, a ko je prišlo do napadov, so prav vsi gostje odpovedali.

"Rezervacij ni. Ne za ta teden, ne za naslednji mesec, še celo za oktobra ne. Vsi so odpovedali," razlaga v svoji prazni restavraciji, kjer med pogovorom natakarji postavljajo mize, a gostov, ki bi se usedli za njih, ni na spregled.

Collonejeva pravi, da če se promet kmalu ne pobere, bo morala začeti odpuščati svoje osebje. "V preteklosti smo že imeli težavna obdobja, a to zdaj je nekaj popolnoma drugega," še pripomni.