Brancina očistimo, oplaknemo, osušimo in od znotraj natremo s soljo in poprom. V vsakega damo en lovorjev list.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač namažemo z oljem, vanj položimo oba brancina in ju potresemo s semeni koromača, rožmarinom, soljo in poprom. Pokapamo z sokom dveh limon in olivnim oljem.

Postavimo v pečico in pečemo približno 20-30 minut.