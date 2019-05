Oglas

Čebulo prepražimo na olivnem olju, dodamo česen in vse morske sadeže, razen ribjega fileja. Nekoliko prepražimo, zalijemo z malvazijo in kuhamo nekaj minut. Nato dodamo paradižnikovo omako in ribjo osnovo, solimo in popramo. Po želji lahko dodamo še čili. Dušimo, dokler se sipe ne zmehčajo.

Dodamo še polento in kuhamo toliko časa, da je polenta pripravljena.