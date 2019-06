Foto: Reuters

Zamrznjene jagode zrežemo na manjše koščke. Skupaj s polovico vode jih pripeljemo do vretja, ter kuhamo 2-3 minute. Takrat dodamo limonin sok, lupinico, sladkor in na koncu vmešamo še zmešan škrob s preostalo vodo. Kuhamo da se kompot zgosti in ga serviramo v kozarčke. Na vrh dodamo kepico sladoleda in nadrobimo piškot. Takoj postrežemo.