Italijani bodo v teh prazničnih dneh pojedli 29.000 ton panettona. Foto: EPA

V zadnjih desetletjih je postal panettone svetovna uspešnica in ga jemo tudi pri nas. Toda kako nastane in zakaj njegova priprava zahteva kar 24 ur?

Janko Petrovec se je dal podučiti v eni najboljših pekarn večnega mesta.

Sredi Rosciolijeve pekarne, verjetno najboljše v večnem mestu, stoji tempelj, posvečen naravnemu kvasu. Panettonov brez njega ne bi bilo. Hranijo ga vsake tri ure in pol.

24 ur dolg postopek

V panettone gredo poleg kvasa in moke še voda, maslo, jajca in sladkor; natančen recept pa je skrivnost vsakega mojstra posebej. Toda bistvo je v trojnem mesenju in trojnem vzhajanju.

Ves postopek traja približno 24 ur, če upoštevamo čas od prvega mesenja testa prek različnih vzhajanj pa do peke.

In potem gredo panettoni končno v peč, na 180–185 stopinj Celzija, preden temperaturo znižajo na 170 stopinj.

Od čokoladnega do vinskega

45 minut pozneje se panettoni zlato zapečeni vrnejo na plano. Nato jih obesijo na glavo, da se med hlajenjem ne bi sesedli.

V Roscioliju izdelajo okoli 500 panettonov dnevno, in to od 15. novembra dalje.

Na prodaj je več vrst – od tistega s hruškami in čokolado, samo s čokolado, z desertnim vinom in rozinami ali pa klasika, samo s kandiranim sadjem in rozinami.

Vse te panettone lahko tudi oblijejo z mandljevo glazuro.

Milijonski trg

Trg italijanskih panettonov je vreden okoli 300 milijonov evrov.

Vsaj 53 odstotkov Italijanov bo v teh dneh pojedlo vsaj en kos tega pregrešnega peciva. Vsi skupaj pa jih bodo pojedli kar 29.000 ton.