Jabolka olupimo, izrežemo peščišče in jih narežemo na krhlje. Šalotke olupimo in narežemo na kolesca. V kozici segrejemo maslo in popražimo šalotko. Začinimo s ščepcem soli in dodamo jabolka.

Nekaj minut dušimo, nato pa prilijemo balzamični kis in potresemo s sladkorjem. Dušimo še dve minuti in odstavimo. Vmešamo nasekljano baziliko. Rezine kruha opečemo v pečici ali opekaču in jih obložimo z dušenimi jabolki.