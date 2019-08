Čebulo, korenje, zeleno in paradižnike narežemo na kocke. V kozico damo olje in maslo ter vso zelenjavo, razpolovljen strok česna in lovorjev list in dušimo na malem ognju do 30 minut. Spasiramo, prestavimo v drugo kozico in nadaljujemo s kuhanjem približno 15 minut, da se mezga zgosti. Solimo in popramo. Za intenzivnejšo rdečo barvo lahko dodamo žličko paradižnikovega koncentrata.

Bučkina krema: 200 g bučk, 20 g šalotke, 10 g bazilike, oljčno olje, bučkina osnova, lovorjev list.

V kozici na olju prepražimo na kocke narezano šalotko in bučke, dodamo lovorjev list, posolimo in dušimo do mehkega. Vmes prelivamo z bučkino osnovo. Dušene bučke z vilico zmečkamo in dodamo baziliko ter posolimo.

Ječmenova rižota: 300 g ječmena (neobrušena ječmenova zrna), 20 g na kocke narezane šalotke, 40 g belega vina, 1 l približno bučkine osnova , 60 g maslo, 50 g oljčnega olja, 60 g staranega sira Tolminec.

Posodo segrejemo, dodamo ječmen in ga na suho pražimo. Nato ga zalijemo z vinom, dodamo na kocke narezano šalotko (predhodno spraženo), zalijemo z bučkino osnovo in dušimo. Dodamo dušene bučke, še malo pokuhamo ali pa prelijemo z bučkino osnovo, v kolikor je presuha. Ugasnemo štedilnik, mešamo in dodajamo olje, maslo in staran sir.

Končna sestava krožnika

V globok krožnik vlijemo 1 dl paradižnikove osnove, na sredino dodamo veliko žlico ječmenove rižote, na vrh ječmena postavimo bučkine cvetove in nato pokapamo z oljčnim oljem.

Lahko dodamo tudi na suhi ponvi pražene drobtine, pokapane z oljčnim oljem.