Na koncu potresemo s pršutom. Foto: Reuters

Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija. Testo razvaljamo na velikost pekača. Položimo ga na pekač, robove zadebelimo. Testo pomažemo z oljem in potresemo s koromačevimi semeni. Fige operemo, osušimo in prečno narežemo na pol centimetra debele rezine. Pršut narežemo na manjše trakove.

Testo obložimo z narezanimi figami, jih posolimo, popramo in pokapamo z oljem. Postavimo v pečico in pečemo približno 15 minut. Potresemo s pršutom in postrežemo.