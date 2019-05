Prvi festival solat spremljajo tudi predavanja in delavnice. Foto: BoBo

Na tržnici "solatne ulice" lahko obiskovalke in obiskovalci izbirajo med izdelki oljarjev in kisarjev, pridelovalcev solat, na prodaj pa so tudi vrtnine, semena in druga živila, ki jih lahko dodamo v solato. Privlačne solate je med drugim mogoče poskusiti pri stojnici Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ne manjka pa niti urbana mobilna kuhinja.

Obiskovalci lahko na različnih delavnicah najdejo navdih za vrtnarjenje na majhnem prostoru, si izdelajo leseno žlico za mešanje ali serviranje solate ter se preizkusijo v oblikovanju glinene sklede. Delavnice so primerne tako za odrasle kot tudi za najmlajše obiskovalce.

V sklopu dogodka bo dolgoletna direktorica mariborske višje šole za gostinstvo in turizem Helena Cvikl podrobneje predstavila Slovenijo kot evropsko gastronomsko regijo v letu 2021, sledila bosta pogovor in predstavitev užitnih divjih rastlin s Katjo Rebolj. Simona Trčak Zdolšek bo obiskovalkam in obiskovalcem predstavila projekt urbanega ekovrta, ki je zaživel v sklopu evropske prestolnice kulture leta 2012 in uspešno opravlja svoje poslanstvo še danes.

Organizatorji obiskovalce vabijo, da s seboj prinesejo svoje družinske sklede za solato, jih postavijo na razstavni prostor v središču prizorišča in predstavijo svojo zgodbo. Pred sklepnim delom dogajanja bodo razglasili naj družinske sklede za solato, njihove lastnike pa hkrati nagradili s kulinaričnim doživetjem v Mariboru.