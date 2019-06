Oglas

... 1 pest narezanih listov čemaža, 2 krompirja, 1 dl kisle smetane, malo soli in popra, malo redkvic za okras

Na vročem olju popečemo gorčična semena, dodamo pršut in popečemo toliko, da pršut rahlo porjavi. Dodamo nasekljano čebulo in popečemo, da čebula postekleni.

Dodamo na koščke narezan krompir in ga dušimo skoraj do mehkega. Nato dodamo narezano zelenje redkvic in čemaž, kratko dušimo toliko, da je zelenje oveni in da krompir postane mehak.

Dodamo malo vode (lahko juhe, če jo imamo) in ukašimo.

Dolijemo vodo do primerne gostote, na hitro prevremo in ustrezno začinimo. Posebej lahko pripravimo vlivance in jih postrežemo v juhi, ki smo ji dodali malo kisle smetane in okrasili z redkvicami. Dobra je tudi s poširanim jajcem. Postrežemo s popečenim kruhom.