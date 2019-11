Od tega, kako velik in težek je kovček, je odvisno, ali ga boste lahko vzeli s seboj na krov. Foto: Reuters

Podjetju so naložili tudi, da umakne sporno določilo, ki določa dodatno plačilo za tiste potnike, ki želijo s seboj na krov letala med kabinsko prtljago vzeti desetkilogramski kovček.

Irski letalski prevoznik potnikom na letalo namreč dovoli brezplačen vnos manjše osebne torbe, ki jo je mogoče pospraviti pod sedež, od novembra lani pa potnikom dodatno zaračunava za kovčke kabinskih mer. To je zmotilo potnico, ki se je pritožila na trgovinsko sodišče v Španiji. Sodniki so odločili, da ji mora Ryanair vrniti 20 evrov in plačati z zakonom določene obresti, in pojasnili, da bi kovček brez težav lahko spravili med prtljago.

V sodbi, ki je dokončna, je sodišče Ryanairovo politiko zaračunavanja prtljage označilo za "žaljivo" glede pravic potrošnikov v Španiji. Letalskemu prevozniku so zato naložili, da iz pravil umakne sporna določila.

Irski nizkocenovnik pogojev poslovanja ne bo spremenil. Foto: Reuters

Letalska družba, ki ima sedež v Dublinu, je v odzivu zapisala, da svojih pravil ne bodo spremenili. "Gre za osamljeni primer, pri katerem je bila napačno interpretirana naša svoboda, da sami določamo velikost kabinske prtljage," so zapisali.

Že februarja je italijanski varuh konkurence zaradi politike prevoza prtljage kaznoval nizkocenovna letalska prevoznika Ryanair in Wizzair. Oba prevoznika potnikom omogočata, da na krov s seboj brezplačno prinesejo le en manjši kos prtljage, ki ga lahko spravijo pod sedež pred seboj. Za večje torbe in kovčke pa morajo plačati.