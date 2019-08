Avstralska družba Qantas je spet najvarnejša na svetu. Foto: Reuters

Letalske družbe so ocenjevali na podlagi številnih meril, ki vključujejo pregled nesreč v zadnjih desetletjih, varnostno kartoteko posamezne družbe in stanje letalske flote. Ocenjevalci so v oceno vključili tudi teste in ocenjevanja, ki jih večkrat na leto opravijo mednarodne organizacije za civilno letalstvo. Poleg tehničnih varnostnih ukrepov so ocenjevali tudi finančno stanje in donosnost podjetij. Po besedah ocenjevalcev so namreč podjetja, ki se znajdejo v finančnih težavah, najverjetnejši kršilci varnostnih predpisov.

Med družbami, ki so jih na podlagi omenjenih meril ocenili z oceno od 1 do 7, je naslednjih dvajset družb doseglo najvišjo oceno (v abecednem vrstnem redu): Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss international Airlines, United Airlines in skupina Virgin Airlines.

Med dvajseterico se zaradi prenove letalske flote vrača ameriški United, na seznamu pa ni več dosedanjih stalnih članic Japan Airlines in Etihad. Prvi je sloves omadeževal incident s pijanim pilotom, druga pa se v zadnjem času spopada s precejšnjimi finančnimi težavami, kar bi lahko ogrozilo varnost potnikov. Čeprav so med dvajseterico avstralski Qantas izpostavili kot zmagovalca poudarjajo, da vse omenjene družbe dosegajo najvišje varnostne standarde. Najslabšo oceno so na preizkusu dosegle družbe Afghan Airlines, Bluewing Arilines, Kam Air in Trigana Air Service.

Dobro ocenjena tudi Adria

Tudi Adria se je na ocenjevanju varnosti dobro izkazala. Foto: BoBo

Adria Airways je na ocenjevanju dobila spodbudnih 6 zvezdic, od možnih sedmih. Nekoliko nižjo oceno je družba dobila zgolj zaradi slabše ocene Slovenije pri mednarodni organizaciji za civilno letalstvo (ICAO). Ta našo državo slabše ocenjuje na področju zakonodaje, preiskovanja nesreč in infrastrukture na letališčih. Kot pojasnjujejo na ICAO-ju, to ne pomeni nujno varnostnih pomanjkljivosti, ampak pomanjkanje potrebnega nadzora in varnostne zakonodaje na področju letalstva.

Ocenjevalci so ponudili tudi oceno najvarnejših nizkocenovnih ponudnikov, ki kljub dostopnim cenam ponujajo visok varnostni standard. Ti so v abecednem vrstnem redu Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia in Asia, Thomas Cook, Volaris, Vueling, Westjet in Wizz.